Экономическая ситуация в Армении пробивает дно

Автор: Ибрагим Алиев

Экономическая ситуация в Армении продолжает ухудшаться с каждым днем и почти 1/3 населения страны фактически не живет, а выживает в труднейшей ситуации, в которую их загнали как предыдущие, так и нынешние власти из-за своего бестолкового упрямства.

Наглядно это показали в недавнем ежегодном отчете Amnesty International и данных Всемирного банка. Согласно отчету, ВВП Армении сократился на 8%, что привело к обнищанию 70 тыс. человек и переводу 720 тыс. человек в группу с более низким уровнем благосостояния. Учитывая, что население страны уменьшилось до 2,9 млн человек, это огромнейшие цифры.

Стагнация экономики в большей степени затронула пожилых людей и менее обеспеченных граждан. Их способность покрывать повседневные расходы, особенно на бытовые, коммунальные, медицинские услуги, продукты питания и лекарства, также значительно снизилась.

Кроме того, отмечается, что право на свободу выражения мнений также чрезмерно ограничивалось: правительство внесло несколько поправок в законодательство, ограничивающих независимые СМИ и другую критику.

Начались проблемы также и в семьях. Согласно докладу, женщины подвергались более высокому уровню домашнего насилия, в то время как доступ к услугам и защите оставался недостаточным.

Стоит подчеркнуть, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило свой прогноз по росту экономики Армении за 2022 год до 1,3%, поскольку рост экспорта остановился, а объем денежных переводов снижается.

Все это наглядный результат того, что власти Армении, пытаясь удержаться у власти, игнорируют проекты, которые могли бы возродить экономику страны. Игнорируют просто потому, что предлагает их Азербайджан наряду с подписанием мирного договора.

Напомним, что Баку направил Еревану следующие принципы для нормализации отношений:

- взаимное признание суверенитета, территориальной целостности, нерушимости международных границ и политической независимости друг друга;

- взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий государств друг к другу и юридическое обязательство не предъявлять такие претензии в будущем;

- воздерживаться от угрозы безопасности друг друга в межгосударственных отношениях, применения угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности, а также от иных обстоятельств, несовместимых с целями Устава ООН;

- делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений;

- открытие транспорта и коммуникаций, установление других соответствующих коммуникаций и сотрудничество в других областях, представляющих взаимный интерес.

Официальный Ереван не хочет понимать, что воспрепятствование мирному процессу представляет серьезную проблему для открытия коммуникаций, интеграции Армении в экономическую жизнь региона, нормализации отношений с Турцией. Как видим по опубликованным отчетам, это имеет серьезные последствия для армянской экономики и ситуация ухудшается с каждым днем - страдает в первую очередь население страны, которое десятки лет смотрит в пустой холодильник. Чем больше Армения пытается заморозить положительные процессы на Южном Кавказе, тем хуже становится ситуация для армян.

Далеко не секрет, что подписание мирного договора с Азербайджаном, делимитация и демаркация границ, открытие Зангезурского коридора, привлечение международных инвесторов к новым проектам станут "дефибриллятором" для экономики Армении - она воскреснет из своего мертвого состояния. Руководству Армении необходимо внимательно посмотреть вышеуказанные отчеты, оглянуться, посмотреть на прошлые ошибки и понять, каких дивидендов лишила его политика отказа от рациональных предложений Азербайджана. В прошлом, если бы Армения отказалась от политики оккупации, нормализовала отношения с Азербайджаном и смогла бы получить огромные финансовые и экономические дивиденды. Тем более, что новые возможные региональные проекты это позволяют. Ереван, по своей же глупости, постоянно упускает этот шанс.

Даже в нынешний момент, задерживая открытие Зангезурского коридора и все прочее, Армения упускает новые жизненно важные возможности для своей экономики. С запуском всех этих процессов и проектов в мертвой армянской экономике наконец начнут циркулировать деньги, армяне будут жить, а не выживать.

Не надо быть гением экономики, чтобы понимать очевидные вещи - все задерживаемые проекты создадут дополнительные возможности для всех стран региона, в том числе и для Армении. В частности, это получение более стабильного выхода в Россию и Иран. Создание таких условий поспособствует интенсивному развитию связей между странами в регионе и формированию среды сотрудничества, что в свою очередь принесет долгожданную прибыль, торговлю, инвестиции, зарубежные компании. Подписание мирного договора с Азербайджаном и Зангезурский коридор - это последний шанс для армянской экономики. Позитивный эффект неизбежно последует за разблокированием коммуникаций, налаживанием экономических и торговых отношений - армяно-турецких, армяно-азербайджанских.

Давно пора это все понять и делать шаги вперед. Мир с Азербайджаном - это шанс на нормальную жизнь для нынешнего и будущего поколения в Армении.