План действий по развитию сотрудничества России и Азербайджана активно реализуется

Россия и Азербайджан активно реализуют План действий по развитию ключевых направлений сотрудничества на период до 2024 года.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД России по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

"Поддерживается интенсивный политический диалог на высшем и высоком уровнях. Наработанная солидная договорно-правовая база насчитывает более 150 межгосударственных и межправительственных соглашений. Это обеспечивает поступательное развитие торгово-экономических, военно-технических, межпарламентских, культурно-гуманитарных и региональных связей", - говорится в заявлении.

Как отмечается, Россия - один из ведущих внешнеторговых партнеров Азербайджана.

"Товарооборот между нашими странами продемонстрировал устойчивость в отношении пандемических вызовов и продолжил расти в 2021 году. Активно реализуется План действий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на период до 2024 года, включающий шесть "дорожных карт" по торговле, транспортной инфраструктуре, наукоемким производствам, повышению эффективности экономики и туризму, сотрудничеству в области инновационного развития и цифровых технологий. Весьма эффективно работает Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству. В настоящее время особое внимание уделяется инвестиционной кооперации и созданию условий для расширения взаимного присутствия российских и азербайджанских компаний на рынках двух стран", - говорится в заявлении.

В МИД России подчеркнули, что особое внимание уделяется вопросам региональной безопасности на Южном Кавказе. Приверженность соблюдению трехсторонних договоренностей на высшем уровне от 10 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года остается безусловным фактором, призванным обеспечить в этом регионе долгосрочный мир, стабильность и процветание, сказали в ведомстве.

Как отмечается в заявлении, весьма символично, что Россия и Азербайджан отмечают 30-летний юбилей дипотношений в новом качестве. В МИД России подчеркнули, что 22 февраля этого года в Москве Президентом России Владимиром Путиным и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым подписана Декларация о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой. Положения этого документа устремлены в будущее.