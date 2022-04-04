Международная комиссия поможет Азербайджану в поисках лиц, пропавших без вести в ходе первой и второй Карабахских войн

В Центре культуры имени Шахрияра Службы государственной безопасности Азербайджана состоялось мероприятие по подписанию документов в связи с поисками лиц, пропавших без вести в ходе первой и второй Карабахских войн.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, секретарь Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Исмаил Ахундов сообщил, что после Отечественной войны Азербайджана перед комиссией была поставлена задача по поиску и эксгумации тел погибших в годы первой Карабахской войны.

"В связи с этим был подписан документ между Международной комиссией по пропавшим без вести лицам и Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан. Согласно документу, международная комиссия окажет помощь госкомиссии в поисках пропавших без вести. Во время Отечественной войны пропали без вести шесть азербайджанцев. В связи с этим в госкомиссию поступило обращение. В настоящее время работа по поиску пропавших без вести продолжается", - сказал Ахундов.

Выступая на мероприятии, генеральный директор Международной комиссии по пропавшим без вести лицам Кэтрин Бомбергер заявила, что во время конфликта в 90-х годах пропали без вести около 40 тысяч человек.

"75 процентов этих людей были найдены. Возможна идентификация пропавших без вести, что требует совместных действий, сотрудничества государства и других соответствующих ведомств. Для этого важно применение научных исследований. По прибытии в Баку мы встретились с Президентом Азербайджана, министром иностранных дел и другими официальными лицами. Верим, что наше сотрудничество по поиску пропавших без вести граждан Азербайджана будет плодотворным", - сказала Бомбергер.

В свою очередь, Ахундов отметил, что протокол о намерениях был подписан председателем Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Али Нагиевым и генеральным директором Международной комиссии по пропавшим без вести лицам Кэтрин Бомбергер.

По его словам, в годы первой Карабахской войны пропали без вести 3 890 человек, а в ходе Отечественной войны - шесть.

"Совместно с международной комиссией мы начали работу по поиску этих лиц", - сказал он.