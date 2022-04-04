Подготовлен список 62 пропавших без вести на высоте Фаррух

Подготовлен список имен 62 азербайджанских военнослужащих, пропавших без вести на высоте Фаррух. Список находится в распоряжении Военной прокуратуры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил секретарь Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Исмаил Ахундов.

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