https://news.day.az/politics/1450164.html Подготовлен список 62 пропавших без вести на высоте Фаррух
Подготовлен список 62 пропавших без вести на высоте Фаррух
Подготовлен список имен 62 азербайджанских военнослужащих, пропавших без вести на высоте Фаррух. Список находится в распоряжении Военной прокуратуры.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил секретарь Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Исмаил Ахундов.
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