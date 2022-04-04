Надеюсь, что Азербайджан и Армения придут к договоренности по вопросу поиска останков пропавших без вести

Надеюсь, что азербайджанская сторона и Армения придут к договоренности по вопросу поиска останков пропавших без вести лиц.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила генеральный директор Международной комиссии по пропавшим без вести лицам Катрина Бомбергер.

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