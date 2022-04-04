День из жизни азербайджанских артиллеристов, несущих службу в Карабахе

По поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, на освобожденных территориях продолжаются строительные и созидательно-восстановительные работы во всех областях. Планомерно выполняются задачи по организации служебно-боевой деятельности дислоцированных здесь подразделений, их всестороннему обеспечению и улучшению социально-бытовых условий, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Для повышения боеспособности личного состава, несущего круглосуточную службу в районах со сложным рельефом и суровыми климатическими условиями, и поддержания боеготовности на высоком уровне строятся объекты военной инфраструктуры современного образца, осуществляются иные необходимые мероприятия.

Для обеспечения комфортной службы личного состава, несущего боевое дежурство на новых позициях, в пунктах дислокации и военных городках, предусмотрены современная мебель, кухонное оборудование, склады для хранения пищевых запасов и имущества, удобные казармы, служебные помещения, санузлы, медпункты и другие объекты. Все городки и пункты размещения модульного типа оснащены централизованной системой отопления, освещения, водой, стабильной связью и генераторами для бесперебойного электроснабжения.

В плановом порядке претворяются в жизнь мероприятия, направленные на бесперебойное обеспечение военнослужащих сезонной одеждой, свежим и высококалорийным горячим питанием, надлежащими социально-бытовыми условиями, и организацию службы войск на высоком уровне. Служба материально-технического обеспечения держит под постоянным контролем обеспечение в течение года военнослужащих на освобожденных территориях продовольствием, вещевым имуществом и обмундированием в соответствии с нормами.

Должностные лица соответствующих структур министерства обороны постоянно посещают воинские части, интересуются нуждами и обращениями личного состава, принимают соответствующие меры для решения поднятых вопросов.

В соответствии с распорядком дня организуется боевое дежурство и служба войск, в целях поддержания высокого уровня боевой готовности с личным составом подразделений проводятся ежедневные занятия по боевой, общественно-политической и правовой подготовке.

В ходе учений личным составом осваиваются тактико-технические характеристики оружия, на тренировках оттачиваются практические навыки для их эффективного применения в бою.

Личный состав азербайджанской армии, неусыпно стоящий на страже Родины, во имя защиты наших земель готов выполнить любой приказ Верховного Главнокомандующего.