В СГБ Азербайджана состоялась встреча с руководством Международной комиссии по пропавшим без вести лицам

4 апреля начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Али Нагиев принял генерального директора Международной комиссии по пропавшим без вести лицам Катрину Бомбергер и директора по политике и сотрудничеству этой структуры Андреаса Клейзера, сообщает Day.Az со ссылкой на сайт СГБ.

Нагиев довел до внимания, что по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева были приняты неотложные меры по поиску граждан Азербайджана, пропавших во время первой и второй Карабахских войн, эксгумации в местах неизвестных захоронений и идентификации останков. Председатель комиссии высоко оценил решение Международной комиссии, имеющей большой опыт в этой сфере, о сотрудничестве с Госкомиссией.

Выразив удовлетворение визитом в Азербайджан и приемом на высоком уровне, Катрина Бомбергер отметила, что возглавляемая ею организация была создана в 1996 году и получила статус международной организации в 2014 году. Она выразила готовность к сотрудничеству в направлении выяснения судьбы лиц, пропавших без вести в результате вооруженного конфликта в регионе.

Затем Али Нагиев и Катрина Бомбергер подписали Протокол о сотрудничестве в этой деятельности.

Также состоялась встреча руководства Международной комиссии с группой семей лиц, пропавших без вести, были даны ответы на интересующие их вопросы.