Состоялся телефонный разговор между Джейхуном Байрамовым и новым главой МИД Грузии

4 апреля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и новоназначенным министром иностранных дел Грузии Илией Дарчиашвили.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, Байрамов поздравил Дарчиашвили с назначением и пожелал ему успехов на новом посту.

Стороны обменялись мнениями о развитии отношений дружбы и стратегического партнерства между двумя странами, выразив уверенность в их дальнейшем развитии.