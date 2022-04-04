https://news.day.az/politics/1450227.html Состоялся телефонный разговор между Джейхуном Байрамовым и новым главой МИД Грузии
Состоялся телефонный разговор между Джейхуном Байрамовым и новым главой МИД Грузии
4 апреля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и новоназначенным министром иностранных дел Грузии Илией Дарчиашвили.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, Байрамов поздравил Дарчиашвили с назначением и пожелал ему успехов на новом посту.
Стороны обменялись мнениями о развитии отношений дружбы и стратегического партнерства между двумя странами, выразив уверенность в их дальнейшем развитии.
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