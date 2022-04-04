Джейхун Байрамов и экс-глава МИД Грузии провели телефоный разговор

4 апреля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и бывшим министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, министр Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил совместные с Давидом Залкалиани во время его пребывания на посту министра иностранных дел Грузии усилия во имя дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества стран и расширения сотрудничества на международной арене.

Министр пожелал Давиду Залкалиани успехов в предстоящей деятельности на посту посла Грузии в США.