https://news.day.az/politics/1450230.html Джейхун Байрамов и экс-глава МИД Грузии провели телефоный разговор
Джейхун Байрамов и экс-глава МИД Грузии провели телефоный разговор
4 апреля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и бывшим министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, министр Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил совместные с Давидом Залкалиани во время его пребывания на посту министра иностранных дел Грузии усилия во имя дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества стран и расширения сотрудничества на международной арене.
Министр пожелал Давиду Залкалиани успехов в предстоящей деятельности на посту посла Грузии в США.
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