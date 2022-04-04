Узбекское агентство УзA намерено совершенствовать информационный обмен с АЗЕРТАДЖ, увеличить контакты в технической и кадровой сфере

АЗЕРТАДЖ и Национальное информационное агентство Узбекистана - УзА договорились о расширении сотрудничества.

Вопросы укрепления двусторонних отношений были обсуждены на встрече председателя Правления АЗЕРТАДЖ Аслана Асланова с делегацией во главе с первым заместителем генерального директора УзА Собиром Шукюровым.

Отметив, что связи между Азербайджаном и Узбекистаном имеют глубокие исторические корни, председатель правления сказал: "Братский Узбекистан также был рядом с Азербайджаном в 44-дневной Отечественной войне. Наши страны и народы всегда поддерживали друг друга, и я уверен, что эти отношения будут еще больше укрепляться.

Важным и своевременным вопросом является адекватное расширение сотрудничества между АЗЕРТАДЖ и УзА".

Первый заместитель генерального директора информационного агентства "УзА" Собир Шукюров выразил уверенность в том, что встреча станет хорошей основой для развития двусторонних отношений. "Обоим агентствам более 100 лет. Это также свидетельствует о том, что наши связи опираются на глубокие исторические корни. Мы хотим увеличить обмен информацией с АЗЕРТАДЖ, взаимные контакты в технической, кадровой и других сферах", - сказал он.

Гости были проинформированы о деятельности АЗЕРТАДЖ в международных организациях. Было отмечено, что в настоящее время АЗЕРТАДЖ является членом Всемирного совета новостных агентств, в состав которого входят 13 медиа-структур, в том числе Reuters, Press Association (Великобритания), France Press (Франция), ТАСС (Россия), EFE (Испания), а также является вице-президентом OANA, представлен в Совете Организации национальных информационных агентств стран Организации исламского сотрудничества.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы взаимной поддержки между АЗЕРТАДЖ и УзА на уровне международных информационных организаций, подписания соглашения о сотрудничестве и реализации совместных проектов.

Узбекские гости также осмотрели новое здание АЗЕРТАДЖ, поинтересовались с созданными здесь современными условиями работы.

Во встрече приняли участие главный редактор агентства УзА Гайрат Хонназаров, ведущий специалист Секретариата туризма, культуры и массовых коммуникаций Кабинета Министров Республики Узбекистан Шахобиддин Мусаев и сотрудник посольства Узбекистана в Азербайджане Бахраим Гаипов.