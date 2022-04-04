https://news.day.az/politics/1450236.html Знаменитое здание в Москве здание окрасилось в цвета флага Азербайджана - ФОТО
Знаменитое здание в Москве здание окрасилось в цвета флага Азербайджана - ФОТО
На центральной московской улице Арбат знаменитое здание-книжка окрашено в цвета государственного флага Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, соответствующее решение было принято в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном.
В цвета азербайджанского флага окрасился комплекс зданий на Новом Арбате. На трех зданиях, названных "книжкой", спроецированы флаги России и Азербайджана, слова "30-летие дипломатических отношений".
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