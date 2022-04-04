Рашад Набиев встретился с премьер-министром Грузии

В рамках визита в Грузию министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашад Набиев встретился с премьер-министром этой страны Ираклием Гарибашвили.

Как сообщили Day.Az в понедельник в министерстве, в ходе встречи были обсуждены вопросы текущего и перспективного сотрудничества двух стран в сфере транспорта и ИКТ.

Состоялся обмен мнениями о выдвинутых предложениях по налаживанию более тесных связей и работе, которую необходимо проделать.

На встрече было отмечено, что Азербайджан и Грузия обладают важным потенциалом и благоприятными условиями для расширения успешного сотрудничества во всех сферах, в том числе в секторе транспорта и ИКТ.

Подчеркнув важность проекта Баку-Тбилиси-Карс, стороны отметили совместную работу, осуществляемую по увеличению объемов грузоперевозок.

Также было отмечено успешное сотрудничество по транспортному маршруту Черное море - Каспийское море, коридору Персидский залив-Черное море и "зеленым портам".

Было отмечено, что скоординированное сотрудничество между Грузией и Азербайджаном создает условия для процесса привлечения грузов в Евразийский транспортный коридор, что в конечном итоге положительно сказывается на экономиках обеих стран.

На встрече была особо подчеркнута важность мира и стабильности для развития и долгосрочного прогресса региона.