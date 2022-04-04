На стороне лжи и бесчестия: неудивительный выбор мадам Буайе

Автор: Акпер Гасанов

Каждый сам для себя делает выбор, на чьей он на стороне. На стороне добра или зла, на стороне лжи или правды, на стороне чести или бесчестия. Увы, весь ход мировой истории показывает, что порой даже в странах, претендующих ныне на статус демократических и обладающих правом высокопарно выступать в роли моральных авторитетов в нашем турбулентном мире, были страницы, за которые должно быть стыдно.

В частности, общеизвестно, что в 1933 году была основана лига "Французской солидарности" лидером которой стал Франсуа Коти. "Солидаристы" во-многом подражали эстетике германского нацизма. Они носили голубые рубашки, черные береты и также салютовали поднятой рукой, провозглашали лозунг "Франция для французов". И это еще не самая позорная страница в новейшей истории Франции.

Можно вспомнить о том, что 10 июля 1940 года в городе Виши на рассмотрение Национального собрания Франции был представлен проект пересмотра конституционных законов, регулирующих Третью республику с 1875 года, с целью наделения полными конституционными полномочиями маршала Филиппа Петена, председателя Совета министров. Провозглашение маршала Петена "главой Французского государства, наделение его диктаторскими полномочиями ознаменовало конец Третьей республики.

Уже в октябре 1940 после личной встречи с Гитлером Петен призвал Францию сотрудничать с нацистами. Да, было и в истории Франции и такое. Поэтому я вовсе не удивлен тому, что вижу ныне в исполнении многих политиков из этой страны. Тех, которые открыто встали на сторону зла, лжи, бесчестия.Иначе и не назовешь французских политиков, открыто поддерживающих откровенных преступников, карабахских сепаратистов.

Одной из них является член Сената Франции, вице-председатель группы дружбы Франция-Армения Валери Буайе. На своей странице в Twitter она оставила очередное провокационное, шокирующее лживостью и цинизмом заявление.

"В ходе широкомасштабной агрессии 2020 года Азербайджан, при поддержке Турции, турецкими бомбами, дронами и белым фосфором возобновил уничтожение армян в Карабахе", - написала эта мадам.

Поразительно, с каким азартом она пытается убедить себя и окружающих в том, что Азербайджан напал на самого себя! Любой человек, знакомый с позицией официального Парижа, а она состоит в признании территориальной целостности нашей страны, укажет Буайе на то, что невозможно, чтобы Азербайджан совершал "широкомасштабную агрессию" против Карабаха, который был, есть и будет частью нашего государства.

Точно также не может Франция совершить "широкомасштабную агрессию" против Парижа, Бретани, Бургундии, Аквитании. Но мадам Валери, кажется, намекает на то, что такое возможно. И тут уже вопросы к ней должны возникнуть у французов. Для Азербайджана все и так ясно.Перед нами дама, ангажированная армянской стороной. То есть, стороной, которая всячески пытается обелить такое свое преступление, как длившаяся почти три десятилетия оккупация территорий другого государства.

Она не одна во Франции такая. Вот и нынешний свой лживо-провокационный пост французский сенатор сделала, поделившись публикацией заместителя директора авторитетного французского журнала "Ле Фигаро", журналиста Жана-Кристофа Бюиссона.

"10-й день незаконной оккупации азербайджанцами армянского села Парух в "арцахе". Десятки жителей села вместе с детьми вынуждены покинуть свои дома. Азербайджанская армия не уходит. Более того, она укрепляет свои позиции!", - написал французский журналист.

О том, что "арцахом" этот француз может назвать разве что купленного где-то щенка, говорить излишне. Азербайджанская армия сказала свое слово, обнулив этот термин, существовавший лишь в воображении армянских фантастов. Есть Карабах - освобожденный, азербайджанский, процветающий. Есть возрождающаяся Шуша. Все это территории Азербайджана. Как и Ханкенди, где проживают армяне. Мечтающие о "реванше".

И такие, как Жан-Кристоф Бюиссон или Валери Буайе, подогревают их безосновательные мечты, согласно оговоренному ранее тарифу, надо полагать. Это их выбор. Не имеющий к правде, справедливости, существующим реалиям никакого отношения. Это выбор тех, кто встал на сторону зла, лжи, бесчестия. Им есть, с кого брать пример. Вспомнить хотя бы тех французов, что поддерживал когда-то диктатора Петтена, сотрудничавшего с нацистами...