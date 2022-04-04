В селе Фаррух обнаружены останки еще нескольких азербайджанцев

В ходе раскопок, проведенных в селе Фаррух Ходжалинского района Азербайджана, вновь были обнаружены человеческие останки времен первой Карабахской войны, сообщает Trend.

Отметим, что ранее военнослужащие азербайджанской армии при проведении раскопок на позициях на территории села Фаррух также обнаружили человеческие останки.

Считается, что останки принадлежат нашим военнослужащим, погибшим в боях за высоту Фаррух во время первой Карабахской войны, и азербайджанцам, пытавшимся покинуть этот район во время Ходжалинского геноцида.