В Брюсселе состоялись политконсультации между Азербайджаном и Бельгией

4 апреля 2022 года в Брюсселе состоялись очередные политические консультации между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел, внешней торговли и сотрудничества в целях развития Королевства Бельгия.

Как сообщае Day.Az, с азербайджанской стороны делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов, бельгийской - генеральный директор по двусторонним связям Йерон Кореман.

В ходе политических консультаций было обсуждено нынешнее состояние отношений между Азербайджаном и Бельгией, отмечено, что существует большой потенциал для сотрудничества во всех сферах, и выражен взаимный интерес к развитию этого потенциала.

Генеральный директор Йерон Кореман подчеркнул хороший уровень политических отношений между Азербайджаном и Бельгией, наличие отношений на уровне правительств и парламентов, решимость продолжать плодотворный диалог.

В ходе консультаций было отмечено, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Бельгией.

Замминистра Халаф Халафов проинформировал противоположную сторону о новой политической ситуации в регионе после 44-дневной войны, разминировании территорий, освобожденных от армянской оккупации, и проводимых там восстановительно-восстановительных работах. Была представлена ​​информация о работе, проделанной Азербайджаном для обеспечения стабильности и безопасности в регионе после войны.

Затем стороны обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности.

Министерства иностранных дел двух стран договорились продолжить политические консультации.