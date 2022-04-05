Азербайджанские артиллеристы заняли огневые позиции

В соответствии с утвержденным министром обороны Азербайджана планом боевой подготовки на 2022 год, ракетные и артиллерийские подразделения Сухопутных войск выполнили задачи по стрельбе из реактивных систем залпового огня, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Согласно плану, подразделения, осуществляющие огневую поддержку, были выведены из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения и заняли резервные огневые и стартовые позиции.

В ходе учений, проведенных в соответствии с условиями реального боя, расчеты успешно выполнили поставленные задачи по обнаружению и уничтожению точным огнем целей условного противника.

Основной целью проведения учений является совершенствование навыков управления ракетными и артиллерийскими подразделениями с учетом опыта, приобретенного в Отечественной войне, повышение знаний и умений военнослужащих, планирование действий в ходе боевых операций, организация взаимодействия с другими родами войск, говорится в сообщении минобороны Азербайджана.