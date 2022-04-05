Генсек СЕ назвала направления нового Плана действий для Азербайджана

В новый план действий Совета Европы для Азербайджана также вошли направления, связанные с искусственным интеллектом и климатическими изменениями.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила во вторник генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич в ходе презентации Плана действий Совета Европы для Азербайджана на 2022-2025 годы.

По ее словам, это третий по счету План действий СЕ для Азербайджана.

"В области верховенства закона в Азербайджане достигнут большой прогресс. Это очень важный нюанс. Новый план действий - это не просто продолжение прежних направлений. В него также включены направления, связанные с искусственным интеллектом и климатическими изменениями", - сказала Пейчинович-Бурич.