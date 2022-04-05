Милли Меджлис проводит пленарное заседание
Пятого апреля началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Как передает Day.Az, депутаты обсудят на нем 17 вопросов:
1. О ежегодном докладе органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов.
2. Проект постановления Милли Меджлиса о внесении изменений в его постановление "О составе комиссии по топонимике при Милли Меджлисе".
3. Законопроект "Об утверждении Протокола об объеме обязательных выплат стран - участниц к Соглашению о финансовых правилах секретариата Совета сотрудничества тюркоязычных государств".
4. Законопроект "Об утверждении Соглашения между правительствами Азербайджана и Грузии о пропускных пунктах на государственной границе между двумя странами".
5. Законопроект "Об утверждении Соглашения между правительствами Азербайджана и Грузии о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия и аннулировании закона Азербайджана "Об утверждении Соглашения между правительствами Азербайджана и Грузии о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и сертификации".
6. Законопроект о принятии, утверждении и предоставлении разрешения на реализацию Соглашения об обслуживании рисков между Государственной нефтяной компанией Азербайджана и ООО GL international LTD в связи с восстановлением и разработкой блока, включающего нефтяные месторождения "Бузовна-Маштага", "Гала" и "Зиря".
7. Законопроект о внесении изменений в закон "О лицензиях и разрешениях" (второе чтение).
8. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственной пошлине" (второе чтение).
9. Законопроект о внесении изменений в закон "О приватизации государственного имущества" (второе чтение).
10. Законопроект о внесении изменений в законы "Об антимонопольной деятельности", "О пищевых продуктах" и "О государственной тайне" (второе чтение).
11. Законопроект "Об инвестиционной деятельности" (первое чтение).
12. Законопроект о внесении изменений в закон "О наркологической службе и контроле" (первое чтение).
13. Законопроект о внесении изменений в законы "О статусе военнослужащих", "Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров", "О воинской обязанности и военной службе" и "Устав внутренней службы Вооруженных сил Азербайджана", утвержденный законом №887 от 23 сентября 1994 года (первое чтение).
14. Законопроект о внесении изменений в УК Азербайджана (первое чтение).
15. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (первое чтение).
16. Законопроект о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс (первое чтение).
17. Законопроект о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс (первое чтение).
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