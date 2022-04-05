Национальное заявление Азербайджана представлено на сессии ЮНЕСКО

214-я сессия Исполнительного совета ЮНЕСКО продолжает свою работу.

Как передает Day.Az, на сессии постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев представил национальное заявление нашей страны, избранной в Исполнительный совет организации при широкой поддержке стран - участниц.

Абдуллаев сообщил, что это заседание Исполнительного совета проходит в период потрясений для международного сообщества на фоне серьезного ухудшения ситуации в Украине и вокруг нее.

"Азербайджан выражает глубокое сожаление в связи с тем, что усилия по мирному урегулированию пока не принесли результатов. Особую тревогу вызывает рост числа жертв среди гражданского населения. Мы еще раз подтверждаем необходимость строгого соблюдения норм международного гуманитарного права для защиты гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, включая культурное наследие и образовательные учреждения", - сказал постпред.

"Азербайджан на протяжении около 30 лет подвергался вооруженной агрессии со стороны Армении. За прошедшие годы были совершены серьезные военные преступления, а также преступления против человечности, были грубо нарушены нормы международного права по защите культурного наследия во время вооруженного конфликта. Были разрушены некогда достаточно процветающие территории Азербайджана с богатым культурным и природным наследием. На протяжении многих лет правительство Армении проводило планомерную политику по уничтожению, разграблению и присвоению культурного наследия Азербайджана как на территориях, которые оно оккупировало в течение 30 лет, так и в самой Армении. При отступлении армянские вооруженные силы незаконным путем вывезли в Армению колокола, кресты, известные фрески и древние рукописи из Худавенгского монастыря XIII века, а также ценные артефакты из Азыхских пещер и крепости Шахбулаг", - сказал Абдуллаев.

Он отметил, что 160 ценных ковров были незаконно вывезены из Шушинского музея ковров, а 71 из них выставлен в музее в Ереване.

"Все перечисленные факты отражены в национальных докладах, представленных Азербайджаном в Комитет по Второму протоколу. Мины и наличие неразорвавшихся боеприпасов на территориях Азербайджана, освобожденных от армянской оккупации, представляют серьезную угрозу культурному наследию этих земель, препятствуют восстановительным работам и задерживают возвращение мирных жителей. В результате взрывов мин было убито и ранено несколько мирных жителей, а также журналисты", - сказал Абдуллаев.

Постпред поблагодарил гендиректора ЮНЕСКО за заявление, осуждающее гибель азербайджанских журналистов, и напомнил, что азербайджанские журналисты Сирадж Абышов и Магеррам Ибрагимов погибли в результате взрыва мины 4 июня 2021 года в Кяльбаджарском районе.

Он отметил, что после окончания вооруженного конфликта Азербайджан вступил в фазу постконфликтного восстановления, реконструкции и реинтеграции.

"Наша страна полна решимости надлежащим образом сохранить, отреставрировать и ввести в эксплуатацию все культурные и религиозные памятники на освобожденных территориях, независимо от их происхождения. Азербайджан продолжает сотрудничать с международным сообществом, в том числе с соответствующими специализированными учреждениями и учреждениями ООН, в связи с предпринимаемыми широкомасштабными усилиями по реабилитации и реконструкции на освобожденных территориях", - сказал Абдуллаев.

Постпред также выразил надежду на вклад ЮНЕСКО в этом направлении.

"Правительство Азербайджана заинтересовано в проведении независимой и беспристрастной технической миссии ЮНЕСКО по оценке состояния культурного наследия в стране. Наша страна готова продолжить работу в этом направлении без каких-либо задержек и надеется, что в дальнейшем не будет никаких препятствий из-за каких-либо дополнительных условий. В этом контексте необходимо ускорить реакцию организации на предложения, представленные Азербайджаном семь месяцев назад - 19 августа 2021 года", - сказал постпред.

Он подчеркнул, что такая миссия ЮНЕСКО должна осуществляться в полном соответствии с суверенитетом и территориальной целостностью Азербайджана как принимающей страны - участнимцы.

По его словам, помимо направления миссии ЮНЕСКО на освобожденные территории Азербайджана, организации крайне необходимо провести оценку состояния культурного наследия Азербайджана в Армении.

"Азербайджан готов внести эффективный вклад в работу сессии. Мы высоко ценим усиление роли ЮНЕСКО в достижении целей в области устойчивого развития путем поддержки и помощи странам через Глобальную образовательную коалицию, к которой мы с гордостью присоединяемся.

Все знают о долгосрочном партнерстве Азербайджана со странами Африки. В этом направлении наша страна также поддерживает глобальный африканский приоритет ЮНЕСКО и призывает уделять особое внимание потребностям малых развивающихся островных государств", - сказал Абдуллаев.

Он также заявил, что изменение климата как одна из основных глобальных проблем продолжает представлять угрозу для объектов всемирного наследия.

"Азербайджан активно поддерживает инициативы ЮНЕСКО в области межкультурного диалога, в частности электронную платформу ЮНЕСКО по межкультурному диалогу, которая начала свою деятельность в 2018 году. Платформа разработана при финансовой поддержке правительства Азербайджана. Азербайджан поддерживает участие и активную роль молодежи в процессе принятия решений. В этом контексте мы приветствуем 12-й молодежный форум ЮНЕСКО, посвященный разработке плана действий на период после COVID-19", - сказал Абдуллаев.

По его словам, учитывая растущее значение Движения неприсоединения в международных вопросах, Азербайджан, будучи членом Исполнительного совета ЮНЕСКО, будет стремиться усилить существующий механизм координации стран - участниц Движения неприсоединения в рамках этого совета.