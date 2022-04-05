Гендиректор международной комиссии ознакомился с экспертизой останков лиц, погибших в годы первой Карабахской войны

5 апреля генеральный директор Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) Кэтрин Бомбергер и директор по политике и сотрудничеству ICMP Андреас Клейзер, находящиеся с официальным визитом в Азербайджане, посетили Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.

Как сообщили Day.Az в минздраве, директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Адалят Гасанов проинформировал гостей о задачах, стоящих перед сотрудниками объединения, в частности, при проведении судебно-медицинской экспертизы и идентификации останков тысяч наших военнослужащих и гражданских лиц, пропавших без вести в годы первой Карабахской войны.

По его словам, приемка останков, обнаруженных в массовых захоронениях на освобожденных территориях Азербайджана, организована в соответствующих отделениях объединения.

Одновременно на основании постановлений прокуратуры проводится судебно-медицинская экспертиза останков, сказал Гасанов.

Он также сообщил, что по поручению руководства страны работники объединения совместно с сотрудниками правоохранительных органов проводят эксгумацию останков из могил неизвестных шехидов, погибших в годы первой Карабахской войны, в разных городах и районах республики с целью проведения судебно-медицинской экспертизы и генетических исследований.

В свою очередь, генеральный директор международной комиссии высоко оценил работу, проделанную в области судебно-медицинской экспертизы останков граждан Азербайджана, обнаруженных на освобожденных от оккупации территориях.

Затем руководство Международной комиссии по пропавшим без вести лицам ознакомилось с условиями судебно-медицинской экспертизы и хранения обнаруженных останков в соответствующих отделениях объединения. Кроме того, состоялся широкий обмен мнениями по данным темам.