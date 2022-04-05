Установлено новое распределение обязательных выплат участников Организации тюркских государств
В связи с членством Узбекистана в Организации тюркских государств (ОТГ) установлено новое распределение обязательных выплат в бюджет Секретариата организации между государствами-участниками.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, данный вопрос нашел отражение в законопроекте об утверждении Протокола о сумме обязательных выплат государств-участников к Соглашению о финансовых правилах Секретариата ОТГ, который обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Ранее распределение обязательных выплат выглядело следующим образом:
Азербайджан - 2/15
Казахстан - 4/15
Кыргызстан - 1/15
Турция - 8/15
Согласно изменению, распределение обязательных выплат выглядит следующим образом:
Азербайджан - 2/18
Казахстан - 4/18
Кыргызстан - 1/18
Турция - 8/18
Узбекистан - 3/18.
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