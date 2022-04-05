Утверждено новое соглашение между Азербайджаном и Грузией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) был обсужден проект закона Азербайджанской Республики "Об утверждении соглашения между правительством Азербайджана и правительством Грузии о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия" и отмене закона Азербайджана "Об утверждении соглашения между правительством Азербайджана и правительством Грузии о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и сертификации".

После обсуждений проект закона был утвержден.