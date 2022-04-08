Для чего посол США в Армении затягивает положительные процессы в регионе?

Автор: Мехти Ахмедзаде

Посол США в Армении Линн Трейси периодически всплывает на поверхность армянских СМИ своими бестактными и нелепыми заявлениями, которуе зачастую лишь приводят к затягиванию положительных процессов на Южном Кавказе.

Долго время отсутствовав в армянской медиа среди, мадам вновь объявилась и начала рассуждать о т.н. армянских "военнопленных" и призвала их освободить.

Ощущение, что Трейси проспала все 44 дня последней войны, проглядела и прослушала все, что происходило после. Иначе как объяснить, что госпожа посол не в курсе очень многого, что произошло в регионе за это время, и судит о ситуации исключительно с позиции Еревана? Понятно, что ее рабочее место - Армения, но представляет она мировую державу и ей негоже демонстрировать некомпетентность. У Азербайджана нет никаких армянских "военнопленных".

Всех армянских военнопленных мы вернули по окончании войны по принципу "всех на всех". Те, кто остались - это террористы и диверсанты незаконных вооруженных армянских формирований, которые после позорной капитуляции Армении не подчинились приказу покинуть признанные на международном уровне территории Азербайджана и, пытаясь отомстить, начали устраивать теракты и провокации, в результате чего нам пришлось провести антитеррористическую операцию, чтобы обезопасить наших мирных граждан. Чтобы назвать человека военнопленным, должны иметь место военные операции, а иначе их следует называть террористами.

Печально, что США отправляют в командировку дипломатов с мягко говоря далёкими от истины представлениями о реалиях в регионе. Пластинку Трейси будто заело и она постоянно пытается поднять какие-то нелепые вопросы. Забавны были также и ее попытки реанимировать Минскую группу ОБСЕ. Понятное дело, США являются сопредседателем этой организации, формат которой, в том числе по вине Штатов, изжил себя. На протяжении 30 лет сопредседатели то и дело совершали абсолютно бессмысленные визиты, занимаясь демагогией. После Победы Азербайджана в Отечественной войне данная структура окончательно потеряла свою актуальность и осталась не у дел.

Короче говоря, вопрос военнопленных уже решен, эта тема закрыта. Азербайджан давно продемонстрировал свою ответственную позицию и вернул их всех. Несмотря на это, Армения продолжает по сей день игнорировать 4-й пункт трехстороннего заявления, где четко сказано, что все незаконные армянские вооруженные формирования должны быть выведены из азербайджанских территорий. А происходит обратное. К примеру, родители в Армении рассказывают в соцсетях о попытках властей разместить их детей в Карабахе для "службы". Послу США лучше бы стоило обратить внимание на этот вопрос, если она так уж и обеспокоена миром на Южном Кавказе.