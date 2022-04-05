Милли Меджлис ратифицировал новое нефтяное соглашение

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана ратифицировал новое нефтяное соглашение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, законопроект о принятии, утверждении и предоставлении разрешения на реализацию Соглашения об обслуживании рисков между Государственной нефтяной компанией Азербайджана и ООО GL international LTD в связи с восстановлением и разработкой блока, включающего нефтяные месторождения "Бузовна-Маштага", "Гала" и "Зиря", был обсужден на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Проинформировав о проекте, председатель парламентского комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов рассказал о таких преимуществах проекта, как привлечение местных инвестиций, развитие местных компаний и кадров, внедрение новых технологий.

После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят.