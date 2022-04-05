Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в регионе

Состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на МИД Азербайджана.

Главы МИД обменялись мнениями по текущей ситуации в регионе, в том числе по вопросам, связанным с выполнением трехсторонних заявлений, а также по ситуации в Украине.

Также стороны обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.