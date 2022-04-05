В Азербайджане внесли изменения в законы о военной службе

В Азербайджане предусматривается обязательное наркологическое обследование добровольно поступающих на действительную военную службу лиц и кадровых офицеров, в связи с чем предложены поправки в ряд законов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в законы "О наркологической службе и контроле", "О статусе военнослужащих", "Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров", "О воинской обязанности и военной службе", Устав внутренней службы Вооруженных сил Азербайджана, который был вынесен на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем заседании парламента.

После обсуждений изменения были вынесены на голосование и приняты в первом чтении.