Армения потерпела фиаско в Европейском суде по правам человека

Европейский суд по правам человека отклонил очередное ходатайство Армении.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter сообщил заместитель председателя Верховного Суда Азербайджанской Республики, полномочный представитель Азербайджанской Республики при Европейском суде по правам человека Чингиз Аскеров.

"Европейский суд в соответствии с позицией Азербайджана 4 апреля 2022 года в очередной раз отклонил ходатайство Армении о временных гарантийных мерах. Соседняя страна должна понимать, что там, где есть международное право, политические спекуляции незначительны", - говорится в публикации.