Итальянский вектор внешней дипломатии Президента Ильхама Алиева

Автор: Пярвин Мирзазаде

Двусторонние отношения между Азербайджаном и Италией можно назвать достойным примером для стран Европейского Союза установления стратегических и взаимовыгодных партнёрских связей с нашей страной.

Вот почему развитие азербайджано- итальянских отношений являются важным вектором независимой внешней политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым.

Еще на заре независимости Азербайджана Общенациональный Лидер Гейдар Алиев, зная интерес одной из самых крупных мировых энергетических компаний итальянской ENI Agip к разработке месторождений Каспийского моря, привлёк эту компанию к работе на шельфе, выделив долю для участия в разработке ряда нефтяных месторождений.

Переговорным процессом с итальянской стороной по вхождению в эти проекты руководил Ильхам Алиев, будучи тогда Первым вице-президентом государственной нефтяной компании SOCAR, которому не только удалось добиться крупных инвестиций в нефтегазовые проекты, но и привлечь другие итальянские сервисные компании для участия в этих проектах.

Начиная с этого момента, азербайджано-итальянские отношения во всех областях стали развиваться по восходящей линии, основой которых стало, безусловно, сотрудничество в энергетике. Италия стала крупнейшем покупателем азербайджанской нефти, а также одним из главных инвесторов в экономику страны.

Отношения между странами базируются на большом количестве двусторонних документов, которые охватывают все стороны межгосударственных отношений, от экономики до культуры и образования.

Следует отметить, что Италия всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана, выступая за решение конфликта мирным путём на основе выполнения 4 резолюций СБ ООН и решений Будапештского и Лиссабонского Саммитов ОБСЕ 1994 и 1996 годов, что нашло отражение во всех подписанных двусторонних документах.

Отношения между странами стали развиваться более плодотворно после избрания Президентом Азербайджана Ильхама Алиева, который в основу проводимой им внешней политики заложил принципы развития транспортных и энергетических коридоров по направлению к Европе через Грузию и Турцию.

Именно осуществлённые Президентом Ильхамом Алиевым проекты строительства газопроводов TAP/TANAP Южного газового коридора, а также железной дороги по маршруту Баку- Тбилиси-Карс стали основой для развития двусторонних отношений не только с соседними странами, но и с Италией, которая стала конечным пунктом транспортировки газа, а также получателем грузов из стран Азии.

Несмотря на то, что Италия является членом ЕС, где согласно принятым процедурам, страна-член ЕС согласует основные направления своей внешней политики с установленными Брюсселем нормами, отношения Италии с Азербайджаном всегда отличались бурной динамикой и часто являлись примером для других стран ЕС.

То что представитель Италии Федерика Могерини была руководителем службы внешних отношений ЕС и приложила немало усилий для того, чтобы сблизить позиции ЕС и Азербайджана для достижения соглашения о стратегическом партнёрстве (которое в настоящее время находится в процессе окончательного согласования), также явился важным фактором, который способствовал сближению двух стран.

Развитие отношений с Италией как страной-членом группы наиболее развитых стран мира G7 и G20, способствовало интеграции Азербайджана в мировую современную экономическую систему.

Участие итальянских компаний в добычи нефти и газа в азербайджанском секторе Каспийского моря во многом предопределило характер отношений между двумя странами, которые поднялись на уровень стратегического партнёрства.

Италия стала одним из главных торгово- экономических партнёров Азербайджана, что дало возможность установить тесные связи на политическом уровне.

Президент Ильхам Алиев совершил несколько визитов в Италию, в ходе которых были подписаны многочисленные двусторонние документы по многим областям межгосударственного сотрудничества. Подписанные в 2014 и 2020 годах Декларации по стратегическому партнёрству стали важной вехой в истории обеих государств.

Впервые в новейшей истории Азербайджана и страна-член ЕС стали стратегическими партнёрами, подняв уровень межгосударственных отношений на столь высокий уровень.

В 2018 году Президент Италии Серджио Моттарелла совершил официальный визит в Азербайджан, что ещё раз стала доказательством того внимания, которое руководство Италии придаёт развитию отношений между странами. Впервые в истории азербайджано- итальянских отношений глава Итальянского государства прибыл с визитом в Азербайджан, который является важным стратегическим и торгово- экономическим партнёром, продемонстрировав всему миру значимость этих отношений.

В феврале 2020 года, впервые в истории межгосударственных отношений, Президент Ильхам Алиев с Первой леди Мехрибан Алиевой совершили государственный визит в Италию, который стал апофеозом успешно развивающихся отношений, подняв их на новую высоту.

Значимостью этого визита является и тот факт, что как правило, государственный статус визита главы государства по итальянскому протоколу придаётся визитам глав государств только самых близких союзников и наиболее дружественных стран, связанных тесными многолетними отношениями.

То значение которое Азербайджан придаёт развитию отношений с Италией ещё раз нашло подтверждение в ходе этого визита, когда наряду с высокими протокольными почестями, встречами с руководством Италии, была подписана новая, более углубленная Декларация по стратегическому партнерству, которая стала основой для нового этапа отношений между странами.

Справедливая и объективная позиция Италии, занятая во время Второй Карабахской Войны показала, что избранная руководством Азербайджана политика стратегического партнёрства с этой страной дало успешные результаты.

Италия, в отличии от некоторых других стран ЕС, не пошла на поводу у армянского лобби, заняв четкую и однозначную позицию поддержки территориальной целостности Азербайджана. Такая объективная позиция Италии не только положительно сказалась на имидже этой страны, но и способствовала тому, что после окончания военных действий итальянские компании одними из первых получили приглашение принять участие в восстановлении освобождённых азербайджанских территорий. В данное время уже осуществляется несколько проектов по реставрации памятников истории и культуры в городе Шуша с участием итальянских компаний.

Президент Ильхам Алиев не раз в ходе своих выступлений и интервью зарубежным средствам массовой информации (в том числе и итальянским) подчёркивал важность установившихся тесных связей между двумя странами.

Последние события в мире, приведшие к росту цен на энергоносители ещё раз доказали, что выбранный Италией курс на стратегическое сотрудничество с Азербайджаном в качестве альтернативного источника поставки энергоресурсов на итальянский рынок принёс свои плоды, обеспечив надежную поставку газа по фиксированным ценам по Южному газовому коридору.

При этом нужно вспомнить и тот факт, что строительство этого газопровода из Азербайджана через Грузию, Турцию, Грецию и Албанию в Италию шло довольно не просто, но твёрдая воля и уверенность руководства Азербайджана и Италии в важности этого нового коридора позволили успешно завершить этот проект, который уже приносит выгоду всем его участникам.

Последние контакты между Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Италии Марио Драги ещё раз являются доказательством того, что доверительные отношения между политическим руководством обеих стран служат образцом для других европейских государств, как нужно строить отношения с Азербайджаном на принципах равноправного партнёрства, уважения суверенитета и территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела.

Недавний визит в Азербайджан министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, в ходе которого он был принят Президентом Ильхамом Алиевым, а также приняв участие в закладке административного здания будущего Итальянского Университета в Баку (первого подобного учебного заведения в регионе) стал ещё одним подтверждением успешно развивающегося стратегического партнёрства.

Азербайджан и Италия успешно и взаимовыгодно сотрудничают во многих областях: политической, экономической, культурной и др., что приносит выгоду как обеим странам, так и всему региону Южного Кавказа.

Особо стоит отметить сотрудничество в гуманитарной сфере, которое стремительно развивается в последнее время. Важное место в этом занимают проекты, осуществляемые по линии Фонда Гейдара Алиева, которые направлены на сохранение и реставрацию памятников мировой культуры в Италии.

При участии Фонда Гейдара Алиева были проведены Дни культуры Азербайджана в Италии, организованы выставки и концерты деятелей азербайджанской культуры. В ведущих университетах Италии обучается большое количество азербайджанских студентов. Недаром один из первых визитов в качестве Первого вице-президента Мехрибан Алиева в сентябре 2018 года нанесла в Италию, где обсуждала вопросы расширения этого успешного сотрудничества.

Высокий уровень связей между двумя странами это показатель того, как можно строить отношения между довольно разными по уровню развития и местонахождению государствами, уважая традиции и обычаи населяющих их народов. Азербайджан и Италию разделяют тысячи километров, но объединяет стремление развивать стратегическое партнёрство во имя мира и стабильности в регионе.

Подводя итог итальянскому вектору внешней дипломатии Президента Ильхама Алиева можно смело сказать, что взятый курс на укрепление всесторонних взаимовыгодных связей с этой влиятельной развитой страной и важным геополитическим игроком, служит делу укрепления позиций независимого Азербайджана на международной арене, как надежного партнёра и важного источника энергоресурсов.

Успешно развивая стратегические партнёрские отношения с Италией, Азербайджан как бы показывает другим странам членам ЕС в каком русле следует вести политику налаживания связей, которые будут способствовать сближению с единой Европой.

Используя это стратегическое партнёрство Азербайджан и Италия ещё больше сумеют укрепить свой авторитет в регионе и в мире, совместными усилиями преодолевая непростые вызовы, с которыми в последнее время столкнулось мировое сообщество.