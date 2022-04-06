Азербайджанские военнослужащие примут участие в учениях Efes-2022

По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в азербайджанской армии продолжается работа, направленная на повышение профессионализма личного состава, сообщили Day.Az в минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, в рамках подготовки к многонациональным учениям Efes-2022 азербайджанские военнослужащие выполнили задачи по проникновению морским путем в тыл противника, разминированию береговой линии, рейду на прибрежный военный объект условного противника и обезвреживанию террористов.

Отметим, что многонациональные учения Efes-2022 в Измире в мае - июне 2022 года планируется провести в четыре этапа.

Кроме того, на протяжении нынешнего года предусмотрено участие азербайджанских военнослужащих в различных международных учениях, семинарах и конференциях, говорится в сообщении минобороны.