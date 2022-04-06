Митинг оппозиции в Ереване накануне брюссельской встречи - политический спектакль

Сегодня в столице Бельгии Брюсселе ожидается встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Совета Европейского союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Также не исключена встреча Президента Ильхама Алиева с Пашиняном один на один. Накануне брюссельской встречи в Ереване прошел митинг оппозиции.

Как сообщил Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Джейхун Мамедов, митинг оппозиции в Ереване является очередным спектаклем, организованным правительством Пашиняна накануне брюссельской встречи, передает Day.Az.

"Возникает закономерный вопрос: почему эти митинги не проводились до сегодняшнего дня? Почему данный митинг прошел за день до брюссельской встречи? Кого хотят обмануть власти Армении? Несомненно, главная цель этого шоу - использовать общественное мнение как предлог и застраховать себя от возможных сценариев во время переговоров.

Руководство Армении широко использовало подобные методы для приостановки процесса переговоров, чтобы выиграть время. Это еще раз свидетельствует о том, что основной целью Армении является сорвать процесс переговоров и отказаться от подписания мирного договора. Такой подход уже стал государственной политикой Армении.

Но и Пашинян, и его западные покровители прекрасно понимают, что рано или поздно должна начаться работа над мирным договором, делимитацией границ, открытием коммуникаций и решением других вопросов. Чем раньше это произойдет, тем лучше будет для Армении. Азербайджан никогда не отступит от своей законной позиции", - сказал Мамедов.

По словам депутата, Пашинян, так же как во время других встреч с Президентом Ильхамом Алиевым, потерпел сокрушительное поражение в ходе встречи в Брюсселе 14 декабря.

Поэтому Пашинян не должен возлагать особых надежд на сегодняшнюю встречу: он должен знать, что попытки оказать сопротивление обернутся очередным поражением. Чем раньше Армения это поймет, тем лучше, подчеркнул Мамедов.

"Армения должна сделать серьезные выводы из событий 44-дневной войны", - отметил Мамедов.

Политолог Джейхун Ахмедли сообщил Trend, что митинг оппозиции в Ереване 5 апреля вызвал ряд вопросов.

"Организация такой массовой акции именно в настоящее время свидетельствует о намерении реваншистских кругов отговорить Пашиняна от подписания возможного мирного договора с Азербайджаном. Отметим, что предлагаемые Азербайджаном условия уже известны армянской общественности. Ключевой момент для реваншистов заключается в том, что если начнется мирный процесс, они станут политическими трупами.

Другое дело, что сам Пашинян перед визитом в Брюссель попытается продемонстрировать "невозможность" компромисса, организовав такую массовую акцию. При этом цель заключается в том, чтобы застраховать себя от возможных сценариев во время переговоров, исходя из общественного мнения", - сказал Ахмедли.

Он отметил, что и реваншисты в Армении, и Пашинян, и его западные покровители прекрасно знают, что карабахский конфликт уже разрешен, пути назад нет, и попытки выдвинуть дополнительные условия не будут иметь никакого эффекта", - добавил Ахмедли.