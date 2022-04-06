К предстоящей трехсторонней встрече в Брюсселе

Автор: Пярвин Мирзазаде

В преддверии встречи Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна при посредничестве председателя Европейского Совета Шарля Мишеля в Брюсселе армянская радикальная оппозиция провела 5 апреля 2022 года массовый митинг в Ереване с требованиями к властям страны не допустить достижения мирного соглашения, которое, по их мнению, является "предательским".

Организаторами этого пестрого шоу, как всегда, оказались представители так называемого "карабахского клана", который ныне раздроблен как никогда. Клан представлен в парламенте оппозиционными фракциями: "Армения" (сторонники Робика Кочаряна) и "Честь имею" (о какой чести речь идёт до сих пор не понятно), сторонников Сержика Саргсяна. Обе фракции представляют собой сборище наиболее оголтелых реваншистов и непримиримых сторонников войны до "победного конца".

На этот раз организаторы постарались, как никогда, собрав ни много ни мало почти 11200 человек, скрупулёзно произведя подсчёт, используя новейший армянский дрон - "летающий компьютер" -новое чудо науки и техники, который может подсчитать всех армян в мире с воздуха по именам и фамилиям.

Конечно, этот "грандиозный" митинг трудно сравнить с митингами сторонников Никола Воваевича времён "вельветовой" революции 2018 года, но на безрыбье и рак рыба. Так что 11200 непримиримых "армян - спартанцев", собравшиеся на ереванской площади Свободы, на протяжении нескольких часов, наоравшись от души, разошлись в надежде на то, что ненавистный премьер услышал их проклятия и обвинения и не посмеет решиться на мирное соглашение с ненавистными "турками" (ведь в армянском языке всех тюрков называют турками, в независимости от национальной принадлежности).

Решив, что его время наконец наступило, на площадь к собравшимся наконец из небытия вышел третий президент Армении (а по совместительству до сих пор де-юре гражданин Азербайджана) Сержик Саргсян, который повторил свои известные туркофобские непримиримые тезисы о том, что будет бороться за мифический "арцах" до конца и не даст возможность ненавистной ему власти сдать его "врагу".

В отличии от своего неблагодарного ученика и наследника С. Саргсяна, Роберт Седракович Кочарян, как всегда, решил взять паузу, срочно заболев, и не пришел на митинг, не став рисковать своим статусом подсудимого (находящегося пока на свободе). Ведь в отличии от бывшего подельника, у него нет гарантий неприкосновенности от нынешних властей, которыми тот заручился, сдав власть "революционерам".

По итогам митинга была принята резолюция, ознакомившись с которой можно сделать вывод, что радикальная армянская оппозиция переживает в настоящее время весеннее обострение ретроградной амнезии, в простонародье называемой "дежавю".

Не сделав никаких выводов из итогов Второй Карабахской войны, армянские радикалы все ещё живут в прошлом, в далеких 90-ых годах 20 века, когда воспользовавшись внутриполитическим хаосом в Азербайджане и при активной помощи зарубежной диаспоры, им удалось добиться временного успеха, оккупировав 20% азербайджанской территории, и занять на переговорном процессе непримиримую позицию, требуя признания итогов Первой Карабахской войны.

Но увы для них, все это давно осталось в прошлом и возврата назад быть не может, терапия железного азербайджанского кулака расставила все на свои места, положив конец и оккупации, и конфликту.

Но наиболее оголтелые армянские националисты с этим согласиться не могут и готовы вновь ринуться в бой. Все выдвинутые в резолюции митинга требования к правительству Армении о переговорной позиции, представляют собой смесь давно устаревших принципов, с которыми предыдущие власти выступали на переговорном процессе, слегка подретушированные, чтобы адаптировать их к текущему моменту, но абсолютно не реалистичные и не приемлемые с точки зрения Азербайджана.

Если армянское правительство примет эти требования оппозиции, то заранее обрекает переговорный процесс на провал. Кроме того, выдвинутые требования относительно нормализации отношений с Турцией выглядят просто смешно, ведь в данной ситуации именно армянская сторона больше всего нуждается в открытии границы с Турцией.

Все пункты резолюции выглядят так, как будто Армения одержала "безоговорочную победу" и диктует условия. Видимо, армянская радикальная оппозиция не смогла отказаться от митинговой демагогии времён перестройки, когда при поддержкe ряда лиц в союзном центре пыталась оторвать Карабахский регион от Азербайджана.

Все выдвинутые требования включают тезис о том, что армянская сторона никогда не согласится на то, что некий квазинезависимый "арцах" находился бы в составе Азербайджана, что фактически означает то, что армянская оппозиция готова вновь разжечь огонь войны.

В то время как представители официальных ереванских властей пытаются представить себя мировому сообществу как "миролюбивых" сторонников достижения мирного соглашения, желающих установления мира и открытия региональных транспортных коридоров, представители оппозиции, открыто выступая с такими радикальными требованиями, ставят официальный Ереван в довольно сложное положение.

Если официальные армянские власти примут требования оппозиции, то практически сделают невозможным открытие транспортных коридоров ввиду того, что выдвигаемые ими условия абсолютно неприемлемы. В противном случае оппозиция грозится тем, что развернёт широкую антиправительственную кампанию, которая может привести к открытому противостоянию с властями.

Поэтому официальные армянские власти заняли позицию "страуса", засунув голову в землю, публично выступая за открытие транспортных коридоров, но обуславливают это несколькими предусловиями, практически ничего реально не делая для этого.

То есть можно сказать, что позиция армянской оппозиции играет на руку властям Армении, которые хотя публично стараются показать себя "сторонниками достижения мира", а в реальности не делают ничего для этого, торпедируя и саботируя процесс выполнения ряда важных пунктов подписанных трехсторонних Заявлений, чтобы затем ссылаясь на растущее недовольство в обществе и возможное гражданское противостояние, свалить провал в переговорах на то, что были вынуждены занимать "бескомпромиссную" позицию, чтобы не допустить гражданскую войну в стране.

Это старый испытанный метод армянской дипломатии, которым она пользовалась на протяжении всего конфликта, шантажируя международных посредников возможной дестабилизацией ситуации в стране в случае выполнения 4 резолюций СБ ООН.

Однако времена изменились и такая уловка Армении больше ничего не даст. Азербайджан не намерен больше ждать, когда армянская сторона соизволит выполнить все пункты трехсторонних Заявлений и, наконец, начнёт конструктивные переговоры.

В последнее время официальные армянские власти, как всегда, вернулись к своей старой испытанной политике двойных стандартов. С одной стороны, представители правительства Армении заявляют о готовности к достижению мирного соглашения, выражают желание урегулировать спорные вопросы и т.д. С другой стороны, можно наблюдать обратное. Армянские власти делают все возможное, чтобы не допустить начала процесса диалога и примирения, разворачивают антиазербайджанскую кампанию, прикрываясь дезинформацией и ложью.

Официально заявив о том, что принимают предложенные Азербайджаном принципы мирного урегулирования, сразу же пытаются обусловить их неприемлемыми условиями типа того, что признают территориальную целостность Азербайджана, но без Карабахского региона, который считают несуществующим "арцахом". Или отказываются выводить остатки вооруженных сил Армении из зоны временного размещения миротворцев, называя эти формирования некой самостоятельной "армией обороны арцаха", хотя всем хорошо известно, что служат там граждане Армении, что подтверждается тем, о чем пишут в армянских масс-медиа их ближайшие родственники.

А чего стоила истерическая кампания о "бедных замерзающих армянских жителях" Карабахского региона Азербайджана, которую широко развернули по всему миру армянские власти и диаспора. Власти Армении обвинили Азербайджан в преднамеренном "блокировании" газоснабжения, но умолчали о том, что газопровод давно устарел и дышит на ладан. Азербайджанская сторона в кратчайшие сроки, несмотря на тяжелые погодные условия, устранила причины аварии и восстановила газоснабжение.

Буквально через несколько дней произошла авария уже на армянском участке газопровода по той же причине. Однако никакой шумихи армянская сторона поднимать не стала.

Постоянно ябедничая и клевеща на Азербайджан, армянская сторона пытается заморозить сложившееся положение, чтобы интернационализировать ситуацию и, набравшись сил, попробовать взять реванш.

Естественно, что Азербайджан не будет сидеть сложа руки и ждать того момента, когда армянские власти, наконец, поумнеют. Президент Ильхам Алиев неоднократно призывал руководство Армении начать реальные шаги по налаживанию отношений, а не имитировать этот процесс, прикрываясь красивыми лозунгами, чтобы угодить и нашим, и вашим.

Предстоящая трёхсторонняя встреча в Брюсселе может дать положительные результаты, в случае если Армения, наконец, осознает, что дежавю закончилось и пора признать новые сложившиеся реалии.

Предложения Азербайджана по достижению мирного соглашения есть реальная основа для создания в регионе Южного Кавказа зоны мира и стабильности. Если же армянская сторона продолжит свои имитационные действия и будет затягивать переговорный процесс в надежде на возвращение в прошлое, то это приведёт к тому, что Армения будет продолжать оставаться в транспортной изоляции, а также к тому, что Азербайджану придётся в очередной раз принудить агрессивных соседей исполнить международное право, заставив признать территориальную целостность и вывести остатки своих войск.

Так что предстоящая встреча в Брюсселе - это один из последних шансов, который получило армянское руководство для того, чтобы наконец определиться, чего оно хочет для своего народа - реального мира или новой войны.