Обыкновенный армянский фашизм

Автор: Лейла Таривердиева

На освобожденных в ходе 44-дневной войны территориях азербайджанские военные продолжают обнаруживать массовые захоронения времен Первой карабахской войны. Останки убитых армянскими оккупантами или погибших в боях людей уже обнаружены в Ходжалинском, Кяльбаджарском, Ходжавендском районах и вблизи Шуши. Эти страшные находки напоминают нам о том, что календарь весенних месяцев отмечен для нашего народа в последние более чем сто лет множеством трагических дат.

Сегодня, 8 апреля мы вспоминаем жертв резни в селе Агдабан Кяльбаджарского района.

Агдабанская резня была продолжением геноцида, учиненного в Ходжалы. В ночь с 7 на 8 апреля 1992 года армянские вооруженные формирования устроили расправу над жителями села Агдабан. Были сожжены все 130 домов населенного пункта, 779 мирных жителей подверглись нечеловеческим пыткам, 67 из них были убиты. Армянские экстремисты сожгли живьем 8 стариков в возрасте 90-100 лет, 2 детей и 7 женщин, 12 человек получили тяжелые ранения, о судьбе 2 до сих пор ничего не известно.

Выжившие агдабанцы рассказывали, что незадолго до трагедии армяне подвезли к селу оружие. Хотя район еще не был оккупирован, но помощи уже ждать было неоткуда, и жители села сами попытались организовать оборону, установили наблюдательные пункты. Но все это не помогло, когда хорошо вооруженная черная масса убийц набросилась на Агдабан. Атака началась в 6 часов утра 8 апреля. Известно, что возглавлял армянских боевиков в "операции" военный преступник Роберт Кочарян, не раз отличившийся ранее в карательных акциях против мирного азербайджанского населения Карабаха. Армяне устроили жителям Агдабана ад, калечили, пытали, глумились над трупами. Очевидцы рассказывали впоследствии о неописуемых по степени жестокости деяниях армян. О том, как сжигали в запертых домах стариков, как заживо закопали шестилетнюю девочку и ее крики целых пять минут доносились из-под земли, как расстреливали в упор немощных.

Во время нападения на Агдабан варварами был уничтожен большой пласт азербайджанского культурного наследия - армянские вандалы сожгли рукописи великого мастера классической азербайджанской поэзии Ашуга Гурбана и его сына Ашуга Шамшира. Во время резни были жестоко убиты 17 представителей рода Шамширов.

Потом армяне ушли, чтобы в конце марта 1993 года вернуться и окончательно уничтожить Агдабан. В начале апреля того же года Кяльбаджарский район Азербайджана был оккупирован вооруженными силами Армении.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев первым дал данной трагедии правовую и политическую оценку, назвав события в Агдабане величайшим преступлением против человечности и охарактеризовав их как позор для всего человечества.

По специфике и характеру преступления Агдабанская резня полностью подпадает под условия Конвенции "О предупреждении преступления геноцида и наказание за него", принятой Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1948 года. Однако, как и в случае с геноцидом в Ходжалы, эта трагедия не была замечена мировой общественностью. В апреле 2014 года вынужденные переселенцы из Кяльбаджара выступили с обращением к СБ ООН в связи с резней в Агдабане, Чайговушане и Башлыбеле. Реакции, конечно же, не последовало.

Агдабанская резня стала одной из целой серии преступлений против человечности, совершенных армянами в годы Первой карабахской войны.

Через десять дней, 18 апреля - очередная годовщина массового убийства жителей кяльбаджарского села Башлыбель. После оккупации Кяльбаджара не успевшие покинуть село 73 жителя оказались в окружении. Они пытались спасаться, прячась в горах и пещерах. Но армяне охотились на них и убивали. Это история выживания и охоты зверя на человека. Прошлой весной во время работ в освобожденном Кяльбаджаре было найдено массовое захоронение с останками 12 убитых мирных жителей Башлыбель.

А сколько черных страниц календаря мы перевернули в марте! О них тоже следует сегодня напомнить.

21 марта 1918 года в Баку у входа в Ичеришехер армянская банда по приказу палачей Амазаспа и Микояна сожгла здание, где находились около 2 тысяч раненых и больных азербайджанцев, русских, лезгин, евреев. Здание было облито керосином и подожжено. Свидетели тех событий вспоминают, что здание превратилось в огромный пылающий костер, откуда доносились душераздирающие крики жертв, и окрестность заполнил едкий, удушливый запах горящих человеческих тел. Армянские бандиты расположились неподалеку и расстреливали каждого, кто пытался отползти от пепелища.

22 марта 1919 года, в день праздника Новруз, армяне напали на азербайджанский город Ханкенди. Одновременно начались массовые погромы и убийства азербайджанцев в Газахском, Гянджинском и Карабахском уездах Азербайджана. Среди жертв армянских бандформирований были в основном беззащитные старики, женщины и дети, потому что незадолго до резни была объявлена мобилизация и мужчин-азербайджанцев в селах почти не осталось. На протяжении весны 1919 года "Дашнакцутюн" осуществила не одну резню азербайджанского, курдского, татского, талышского, лезгинского, аварского населения.

24 марта 1990 года дата резни в азербайджанском анклаве на территории Армянской ССР - селе Баганис Айрым Газахского района. В ночь с 23 на 24 марта 1990 года армяне вторглись в Баганис Айрым на бронетехнике и танках советской армии. Безоружным местным жителям пришлось бежать в соседние села и леса. Армянские боевики грабили оставленные дома, догоняли бежавших жителей и сжигали их живьем. 7 сельчан были подвергнуты жесточайшим пыткам и брошены в огонь. Самым младшим из сожженных был двухмесячный младенец, самым старшим - 70-летний старик. Еще 2 человека были застрелены. Во время этой трагедии из 100 домов 17 были сожжены, 11 - разграблены. Полностью под армянский контроль село перешло уже после начала войны.

Баганис Айрым было первым азербайджанским селом, подвергнутым армянской оккупации и геноциду.

31 марта 1918 года - День геноцида азербайджанцев, осуществленного дашнаками и красной армией в Баку в 1918 году. Согласно результатам проведенного следствия, в Баку в конце марта - начале апреля 1918 года было убито более 12 тысяч человек. Общее число убитых в Шамахинском уезде во время погромов и в армянском плену азербайджанцев составило 10341 человек, из них 4359 женщины и дети. Дашнаками были разрушены более 110 селений уезда. С конца апреля до середины мая 1918 года в Губинском уезде было сожжено и разгромлено 167 мусульманских сел, убито более 4 тысяч человек. Этническим чисткам подверглось и местное еврейское население - армянами было убито около 4 тысяч человек...

Писатель Борис Стругацкий дал фашизму очень простое и доходчивое определение. Фашист - это человек, исповедующий (и проповедующий) превосходство одной нации над другими, написал он в 1995 году в своей статье "Фашизм - это очень просто. Эпидемиологическая памятка". Писал это знаменитый фантаст, конечно, не об армянских зверствах на азербайджанских землях. В тот период постсоветское пространство и мир в целом однобоко информировались о нашей войне и преступлениях армян, да и не особо всем этим интересовались. Стругацкий говорил о поднимающем голову на российских просторах неонацизме. Но применимо определение в точности и для наших соседей.

Идеология, проповедуемая армянством, по своей сути ничем не уступает, а во многом даже опережает нацистскую. Армянский национализм показал пример, как надо ненавидеть и как расправляться с объектами ненависти. "Дашнакцутюн" может гордиться тем, что методика уничтожения, созданная этой террористической бандой, значительно опередила германский фашизм. И по времени, и по инструментам реализации преступных акций. После Второй мировой багаж армянских националистов пополнился новыми наработками, которые со знанием дела применялись ими в годы Первой карабахской войны. История карабахского конфликта полна леденящими кровь фактами.

Мало кто об этом знает, но на территории Армении и на оккупированных азербайджанских землях с 1994 года существовали лагеря для пленных и заложников, где людей пытали, эксплуатировали в качестве рабов, и в конечном итоге они либо сами умирали, либо были убиты. Как можно узнать из открытых источников, три детских лагеря располагались в Варденисе, Раздане и Ханкенди, три женских - в Геташене, Джермуке и Кяльбаджаре. В них содержались в общей сложности более тысячи человек. Сколько просуществовали эти лагеря, неизвестно. Видимо, до смерти последнего заложника.

Во время оккупации азербайджанских территорий армяне использовали изощренные методы уничтожения мирного населения и расправ с военнопленными. Первая карабахская война отметилась множеством преступлений против человечности, были убиты десятки тысяч человек, тысячи были взяты в плен и заложники, угнаны в Армению или покоятся в общих могилах на родной земле, тысячи пропали без вести.

Армянский нацизм существует для того, чтобы уничтожать. И потому он сам должен быть уничтожен, чтобы зло не попыталось в будущем повторить свои деяния. Как сказал в одном из интервью Президент Ильхам Алиев, международная общественность должна понимать, что фашизм не бывает плохим и хорошим. Это очень мудрые слова, глубокий смысл которых особенно четко прослеживается на фоне происходящих сегодня в мире событий.

"Мы нанесли поражение армянскому фашизму, но он не уничтожен. Мы и дальше будем стараться стереть с лица земли все проявления армянского фашизма, и у нас на это хватит сил. Но надо, чтобы и другие страны, международная общественность были солидарны в данном вопросе. Нужно, чтобы эти разрушения, учиненные армянским фашизмом в XXI веке, стали для всех примером того, что фашизм не бывает хорошим или плохим. Покровителям армян, тем, кто стоит за Арменией, тоже следует знать это, понять и оценить нашу историческую миссию - какое зло мы уничтожили. Мы не только освободили свои земли, но и очистили регион, Южный Кавказ от этих злодейских сил. Еще раз говорю, сегодня они находятся в жалком положении. Но никто не может гарантировать, что они не поднимут голову вновь. Мы никогда не можем позволить, чтобы армянский фашизм поднял голову в нашем регионе. Мы никогда не можем позволить, чтобы Армения вновь превратилась в потенциальную угрозу для Азербайджана. Если увидим такое, то уничтожим прямо на месте. Это должен знать каждый", - заявил глава государства.

Уничтожить армянский фашизм - это историческая миссия Азербайджана, сказал Президент.

Эта миссия будет выполнена, потому что пепел сожженных детей Ходжалы, Агдабана, Башлыбеля, Гарадаглы, Малыбейли, Боганис Айрыма, Баллыгая и др. продолжает стучаться в наши сердца.