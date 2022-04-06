Премьер-министр Азербайджана встретился с региональным директором ВБ по Южному Кавказу

6 апреля премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьяном Молинеусом.

Как сообщили Day.Az в Кабмине, на встрече было подчеркнуто, что в текущем году исполняется 30 лет с установления партнерства между Азербайджаном и Всемирным банком, и отмечено, что за прошедший период были успешно реализованы совместные проекты в различных направлениях.

Также были обсуждены проводимые в Азербайджане экономические, структурные и институциональные реформы, меры, принимаемые для диверсификации экономики, развития ненефтяного сектора и повышения конкурентоспособности, высоко оценена поддержка Всемирным банком Азербайджана в этих направлениях.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с приоритетами развития Азербайджана, поддержкой подготовки "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы", портфелем проектов банка в стране и участием в восстановлении освобожденных территорий, а также перспективами партнерства в различных сферах.