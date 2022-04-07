Азербайджан и Армения договорились поручить главам МИД заняться подготовкой будущего мирного договора

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились поручить министрам иностранных дел заняться подготовкой будущего мирного договора, говорится в заявлении президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля по итогам трехсторонней встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель принял Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна для продолжения обсуждения ситуации в регионе Южного Кавказа и развития отношений ЕС с обеими странами.

Президент Мишель подтвердил приверженность ЕС углублять свое сотрудничество с Арменией и Азербайджаном, чтобы тесно сотрудничать в преодолении напряженности и способствовать созданию безопасного, стабильного, мирного и процветающего Южного Кавказа на благо всех людей, живущих в регионе.

Лидеры подвели итоги после их последней встречи в Брюсселе в декабре 2021 года и их видеоконференции с президентом Макроном в феврале 2022 года. Они рассмотрели прогресс в выполнении взятых на себя обязательств. Стороны обсудили недавние сообщения о напряженности и подтвердили необходимость полного соблюдения положений трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Они приветствовали встречу высокопоставленных представителей Армении и Азербайджана 30 марта 2022 года под эгидой ЕС в Брюсселе и согласились с необходимостью продолжения этого взаимодействия для обеспечения надлежащего выполнения договоренностей, достигнутых на уровне лидеров.

Президент Мишель подчеркнул важность гуманитарных жестов с обеих сторон для укрепления доверия и мирного сосуществования. Он подчеркнул необходимость полного и скорейшего решения всех нерешенных гуманитарных вопросов, включая освобождение оставшихся задержанных и всестороннее решение проблемы пропавших без вести, и заявил, что ЕС готов поддержать эти усилия. ЕС также будет продолжать поддерживать меры по укреплению доверия между Азербайджаном и Арменией, а также гуманитарные усилия по разминированию, в том числе путем предоставления экспертных консультаций и увеличения финансовой помощи, а также помощи пострадавшему от конфликта населению, реабилитации и реконструкции.

Президент Мишель отметил заявленное как Президентом Ильхамом Алиевым, так и премьер-министром Николом Пашиняном желание быстро продвигаться к мирному соглашению между их странами. С этой целью было условлено поручить министрам иностранных дел заняться подготовкой будущего мирного договора, который урегулировал бы все необходимые вопросы.

Делимитация и демаркация их границы будут иметь важное значение; с этой целью, в соответствии с Сочинским заявлением от 26 ноября 2021 года, также было решено созвать Совместную пограничную комиссию до конца апреля. Мандат Совместной пограничной комиссии будет заключаться в следующем:

делимитировать границу между Арменией и Азербайджаном;

обеспечить устойчивую безопасность вдоль и вблизи границы.

Президент Мишель также подчеркнул, что обеспечение надлежащего дистанцирования сил является важным элементом предотвращения инцидентов и снижения напряженности. Президент Мишель подтвердил готовность ЕС предоставить советы и поддержку.

Лидеры также обсудили восстановление инфраструктуры коммуникации/связи между Арменией и Азербайджаном в частности и на Южном Кавказе в более широком смысле. Президент Мишель приветствовал шаги по восстановлению железнодорожных путей и призвал Армению и Азербайджан также найти эффективные решения для восстановления дорожных сообщений. ЕС готов поддержать развитие каналов связи, в том числе в соответствии со своим Экономическим и инвестиционным планом и за счет использования предлагаемого экономического консультативного форума для определения общих проектов.

Лидеры договорились следить за итогами встречи и продолжать взаимодействие", - говорится в заявлении.