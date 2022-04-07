Шарль Мишель ответил на вопросы журналистов по итогам трехсторонней встречи в Брюсселе

6 апреля президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель дал интервью журналистам в связи с итогами состоявшейся в Брюсселе трехсторонней встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. предлагает вниманию данное интервью.

Приветствуя журналистов, президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель сказал: Добрый вечер. Только что мы провели замечательную и очень плодотворную встречу с Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном. Стабильность, безопасность и развитие на Южном Кавказе чрезвычайно важны для Европейского Союза. Поэтому мы занимаемся поддержкой всех позитивных усилий, мер установления доверия, и этой ночью добились большого прогресса. А это означает, что мы вместе приняли решение начать конкретный процесс для мирных переговоров, подготовить возможное мирное соглашение и решить все необходимые элементы для этого соглашения. Мы также пришли к договоренности в связи с рабочей группой, совместной комиссией по делимитации, являющейся чувствительным вопросом. Уверен, что между нами будут налажены сильная коммуникация и координация для рассмотрения прогресса, который будет достигнут в предстоящие недели.

-Господин президент, как по-вашему, сколько времени займет подписание мирного соглашения?

-Это трудно прогнозировать. Но в декабре во время первой личной встречи с обоими лидерами в Брюсселе я почувствовал, что предпринят интересный шаг, стороны были склонны выслушать друг друга, лучше понять вопросы, беспокоящие друг друга, а также приоритеты, чувствительные для обеих сторон вопросы. Это был первый важный элемент. При этом у меня были регулярные телефонные разговоры с обоими лидерами. Мы тщательно готовились к нынешней встрече. Уделили для нее время. Как вам известно, перед обедом я провел двусторонние встречи с обоими лидерами. Откровенно говоря, считаю, что мы работаем очень напряженно, есть продвижение. Я не безучастен к призывам и трудностям, имеющимся с обеих сторон. Однако считаю, что есть совместная воля для достижения подвижек, сотрудничества, определения приоритетов, возможных совместных конкретных шагов.

-Господин президент, можно ли сказать, что мы приближаемся к мирному соглашению?

-Уверен, что этой ночью мы предприняли важный шаг в правильном направлении. Конечно, это не означает, что все решено. Однако это означает, что мы достигли прогресса, потому что лучше понимаем, в чем заключаются важные элементы, чтобы как можно скорее достигнуть устойчивого соглашения для того, чтобы прийти к общему знаменателю, обеспечить мир, безопасность и стабильность во всем регионе. Благодарю.

-Процесс начался?

-Процесс начался этой ночью.