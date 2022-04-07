https://news.day.az/politics/1450976.html Армяне обстреляли Товуз - Минобороны
Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, подразделениями Азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.
Армяне обстреляли Товуз - Минобороны
Вечером 6 апреля подразделения армянских вооруженных сил с позиций в населенном пункте Мюсюрскенд Товузгалинского района государственной границы подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия позиции Азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Агдам Товузского района.
Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, подразделениями Азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.
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