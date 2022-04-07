В Азербайджане открылась новая военная инфраструктура

По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в рамках проводимых реформ в азербайджанской армии продолжаются мероприятия, направленные на создание отвечающей современным стандартам военной инфраструктуры и повышение боеготовности подразделений.

Как сообщили Day.Az в минобороны Азербайджана, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и другие руководящие сотрудники министерства ознакомились с условиями, созданными в новом административном здании Общевойскового учебного центра Сухопутных войск. Было доложено, что в центре, адаптированном к реальным боевым условиям с учетом назначения подразделений различных видов войск, создана необходимая инфраструктура для развития боевой подготовки и тактико-специальных навыков военнослужащих, которые будут привлечены к учениям.

Затем руководящий состав министерства ознакомился с условиями, созданными в воинской части, расположенной в Кяльбаджарском районе.

Было отмечено, что в воинской части имеются общежитие и служебные помещения, оснащенные мебелью для образцовой службы личного состава подразделений, баня, санузел, сушилка, медицинский пункт, продовольственный склад для хранения продуктов, столовая и кухонное оборудование.

В здании имеется централизованная отопительная система, обеспечено его электро и водоснабжение.

Затем Гасанов понаблюдал за показательными выступлениями военнослужащих в учебном центре воинской части. Было отмечено, что здесь военнослужащих обучают огневой подготовке в условиях горной местности, а также преодолению различных препятствий и другим видам деятельности.

Положительно оценив боевую и морально-психологическую подготовку личного состава, министр поинтересовался его нуждами, рассказал о задачах, поставленных перед азербайджанской армией Президентом, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым.

В заключение Гасанов дал конкретные поручения в связи с поддержанием высокого уровня боевой подготовки и профессионализма военнослужащих.