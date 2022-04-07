"Бежим к ЕС и США": армянское общество настроено против России

Автор: Лейла Таривердиева

Армения отправилась на поиски нового хозяина, более крепкого, чем российское, "мужского плеча", более надежного, чем ОДКБ, "зонтика безопасности" и прочих атрибутов, наличие которых помогает нашим соседям спокойно спать. Совсем обойтись без них Армения не способна. Оказываясь в свободном полете, она чувствует себя беззащитной, бессильной и расползающейся по швам. И ей обязательно нужен тот, кто будет постоянно подтягивать нити, которыми сшита ее своеобразная государственность, и держать за ручку.

Экспертный центр SOCIES при содействии Ереванского госуниверситета при финансовой поддержке Фонда Конрада Аденауэра провел социальное исследование, давшее любопытные, но, в принципе, не удивительные результаты.

Исследование было посвящено внешнеполитическим приоритетам армянского общества, сформировавшимся после прихода к власти Никола Пашиняна и проигранной Арменией 44-дневной войны. Опрошенным гражданам предлагалось определить друзей и недругов Армении, вектор внешнеполитического курса и тот самый, наиболее лучший для армян "зонтик безопасности".

Согласно результатам опроса, 69,7% респондентов придерживаются мнения, что Армении необходимо ограничить отношения с Россией и расширить отношения с Евросоюзом и США. Более того, основной причиной, препятствующей развитию отношений Армении с Западом респонденты считают ее тесные связи с Российской Федерацией.

Только 29,1% респондентов в качестве "зонтика безопасности" выбрали ОДКБ. НАТО для обеспечения безопасности Армения выбрали 34,1% респондентов. 26% не считают гарантом безопасности для Армении ни один, ни второй военный блок 46,1% считают наиболее перспективным для своей страны членство в Европейском Союзе, 28,7% высказались за нахождение Армении в ЕАЭС. Но, отдавая предпочтение ЕС, 52% респондентов при этом хотят экономически дружить с Россией.

За качеством жизни армяне тоже хотят идти в Евросоюз (51%).

Хотя разница в показателях между полюсами предпочтений армянского общества пока не так велика, но она уже есть, а местами даже чувствительна. Когда-то российский выбор составлял подавляющее большинство оценок. Вопросы безопасности для армян так же имели практически однозначно российскую направленность, однако после 44-дневной войны градус армянских ожиданий значительно снизился. И что характерно - он снизился и начал перемешаться к другому полюсу вместо того, чтобы сосредоточиться на развитии возможностей самой страны. Только четвертая часть опрошенных в Армении посчитала, что никто не сможет быть гарантом ее безопасности.

Трудно представить себе соцопрос в Азербайджане, когда бы респонденты называли в качестве гаранта безопасности страны другие государства или какие-то военные блоки. Гарантом безопасности азербайджанского народа всегда было само Азербайджанское государство и Азербайджанская армия. И смотреть на сторону здесь никому в голову не приходит. Так и должно быть в состоявшемся государстве. Любой стране нужны друзья, союзники, партнеры, но рассчитывать она должна всегда и прежде всего на свои силы.

Тридцати лет было бы вполне достаточно для того, чтобы Армения могла превратиться в более-менее стоящее на собственных ногах государство. Но армяне потратили это время на военную агрессию, оккупацию, милитаризацию, разграбление бюджета. И при этом крепко держались за российский подол, рассчитывая, что Россия и дальше будет добывать для нее земли и возможности за счет соседей. Сегодняшний Азербайджан сделал все эти надежды невозможными. И Россия с ее опекой и ОДКБ в качестве союзника, да еще на фоне происходящего в Украине, больше не видится армянам "зонтиком безопасности". Рассчитывая выскочить из-под одного зонта, Армения хочет сразу пристроиться под другой, потому что дождь-то продолжается, а собственной защиты от него у страны нет. Ждут ли ее под другим зонтом, вот в чем вопрос. А вообще, вопросов много. Нужна ли Армения Евросоюзу? Нужна ли Армения НАТО? Намерена ли Россия отпустить Ереван? Российский зонтик хоть и прохудился, но в Армению вложено слишком много денег и расчетов, чтобы отпустить ее так просто. Не для того это государство создавалось на крови и горе других народов, чтобы позволить ему вот так вот взять и пристроиться к чужому "киту" как рыба-прилипала.

Обо всех этих моментах должен заставить задуматься армянское общество данный опрос. Его итоги показывают, что оно снова идет в том направлении, где в конце бесконечного тоннеля мерещится лучшее будущее для армян. Его не смогла подарить армянам Россия, теперь они ждут такого дара от Европы. А тем временем возможности для нормального и безопасного будущего армянского народа находятся здесь и сейчас, никакие силовые блоки, державы и интеграционные структуры не смогут этого армянам дать. Вчера в Брюсселе открылась если пока не дверь, то форточка для реализации такого будущего. Теперь все зависит от того, как армянская сторона ею воспользуется. И стоит поторопиться с решением, потому что форточка может захлопнуться от простого сквозняка.