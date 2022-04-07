Кремль позитивно оценивает мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией

Кремль позитивно оценивает решение властей Армении и Азербайджана начать процесс мирных переговоров.

Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Позитивно, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Понятно, что это процесс весьма и весьма продолжительный, но продвижение к заключению такого документа само по себе является позитивным фактом и приветствуется".