https://news.day.az/politics/1451079.html Кремль позитивно оценивает мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией - Песков
Кремль позитивно оценивает мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией - Песков
Кремль позитивно оценивает решение властей Армении и Азербайджана начать процесс мирных переговоров.
Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Позитивно, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Понятно, что это процесс весьма и весьма продолжительный, но продвижение к заключению такого документа само по себе является позитивным фактом и приветствуется".
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