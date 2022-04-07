Мирная стратегия Президента Ильхама Алиева: шаг за шагом к победе

Автор: Акпер Гасанов

Четыре с половиной часа переговоров, по итогам которых появилась большая надежда на подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Таков главный итог переговоров между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном при посредничестве председателя Европейского союза Шарля Мишеля.

По итогам переговоров появилось заявление Шарля Мишеля о том, что должны начаться переговоры по мирному соглашению между Арменией и Азербайджаном. Соответствующие указания даны МИД двух стран. Это мирное соглашение будет состоять из пяти пунктов, на принятии которых настаивал официальный Баку. Главным же пунктом в этом документе является территориальная целостность Азербайджана.

Кроме того, Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Армении договорились о создании совместной комиссии по решению пограничных споров, и, в первую очередь, достигнуто соглашение по проведению делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией. Баку и Ереван выразили готовность обеспечить нормализацию ситуации на условной границе до осуществления делимитации согласно окончательному мирного договору.

ЕС подтверждает свою поддержку Азербайджану в разминировании освобожденных территорий, в восстановительных и строительных работах на них, в поиске пропавших без вести. Плюс, в документе говорится про открытие транспортных маршрутов и коммуникаций, создание других соответствующих коммуникаций и налаживание сотрудничества в других областях, представляющих взаимный интерес.

При этом, в документе не упоминаются "Нагорный Карабах" или сопредседатели Минской группы ОБСЕ, пережиток прошлого. Одним словом, все это отвечает национальным и государственным интересам Азербайджана. Это итог многочисленных встреч и переговоров, которые являются неотъемлемой частью мирной повестки Президента Азербайджана Ильхама Алиева в постконфликтный период.

Имеет смысл напомнить, что первая трехсторонняя встреча в таком формате состоялась 14 декабря 2021 года, по итогам которой Президент Ильхам Алиев и Шарль Мишель заложили основу нынешней Брюссельской мирной повестки. В дальнейшем между сторонами велись интенсивные контакты, состоялись телефонные переговоры. И вот - конкретный итог этой огромной работы.

Да, в Армении, в промежутке между первой и второй брюссельскими встречами в трехстороннем формате, пытались осуществить провокацию, сорвать процесс мирных переговоров. Но чем все это закончилось? Тем, что азербайджанская армия взяла под контроль стратегически важную высоту Фаррух и одноименное село. Это был четкий сигнал армянским реваншистам о том, что "Железный Кулак" может снова обрушиться на их головы.

Увы, даже это их до конца не отрезвило. Вспомним, с каким "багажом" Пашинян приехал в Брюссель. В то самое время, когда он готовился ко встречам, от которых зависело будущее РА, в Ереване Пашиняна словесно унижали. Причем, прямо у здания Правительства Армении. Среди участвовавших в этой словесной экзекуции выделялась глава партии "Национально-консервативное движение 5165" Карин Тоноян.

Она озвучивала привычную мантру армянских фантастов-националистов о том, что армяне не должны сломаться, проиграв только одну войну, что они должны вновь обрести силы и бороться за освобождение и признание самостоятельности ...азербайджанских территорий. Да, она сотрясала воздух мечтами о самостоятельности Карабаха. Который был, есть и будет неотъемлемой частью нашей страны.

Эта барышня, как и прочие армянские горлопаны могут позволить себе озвучивать любую глупость. С них ведь, как с гуся вода. Они никто и звать их никак. В лучшем для них случае, такого рода персонажи используются в качестве средства давления на власть. При этом, никакой ответственности за сказанное, а тем паче за будущее РА и региона, на них не лежит.

Спрашивать, сейчас и в будущем, будут с Пашиняна. Ибо это он является премьер-министром РА. От его решения зависело будут ли сделаны реальные шаги к миру со стороны Армении, или же эта страна, оставаясь самым отсталым государством Южного Кавказа, будет провоцировать Азербайджан на применение силы для отрезвления РА, для полного восстановления нашей территориальной целостности.

Проще говоря, от Пашиняна зависело - быть миру или войне. Судя по всему, в конечном итоге здравый смысл и трезвый анализ существующих реалий взяли верх. При этом, конечно же, стоит поблагодарить и главу ЕС Шарля Мишеля, который сумел найти нужные аргументы для убеждения армянского премьера. И все же главное тут - торжество мирных инициатив Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он победил в войне, и за столом переговоров. Он принудил Армению к миру. Невзирая на позицию армянских националистов и реваншистов, вопреки надеждам исторических покровителей Армении.