https://news.day.az/politics/1451137.html Между Азербайджаном и Арменией достигнут важный прогресс - Жозеп Боррель
Между Азербайджаном и Арменией достигнут важный прогресс - Жозеп Боррель
Между Азербайджаном и Арменией достигнуты важные усилия и прогресс в направлении достижения устойчивого мира, стабильности и безопасности на Южном Кавказе.
Как передает Day.Az, об этом написал на своей странице в Twitter Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель.
Он отметил, что в существующем геополитическом контексте как никогда важно решение конфликтов дипломатическим путем.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре