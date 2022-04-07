Между Азербайджаном и Арменией достигнут важный прогресс

Между Азербайджаном и Арменией достигнуты важные усилия и прогресс в направлении достижения устойчивого мира, стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

Как передает Day.Az, об этом написал на своей странице в Twitter Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель.

Он отметил, что в существующем геополитическом контексте как никогда важно решение конфликтов дипломатическим путем.