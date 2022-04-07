Достигнутые в Брюсселе договоренности полностью соответствуют национальным интересам Азербайджана

Встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Брюсселе с Президентом Совета ЕС Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, переговоры и достигнутые договоренности являются еще одним успехом Азербайджана.

Об этом сказал в четверг заместитель генерального директора АМИ Trend, политический эксперт Сахиль Керимли, передает Day.Az.

По его словам, заявление Президента Совета ЕС, сделанное после встречи, свидетельствует о том, что преимущество, как всегда, на стороне Азербайджана и условия за столом переговоров определяет Президент Ильхам Алиев, так как Азербайджан - правая сторона.

"Основная договоренность, достигнутая по итогам встречи - это начало мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном. Безусловно, мирные переговоры будут вестись на основе выдвинутого Азербайджаном предложения из пяти пунктов. Главным и самым важным моментом этого предложения является территориальная целостность Азербайджана. Все это очень важно и полностью соответствует национальным интересам Азербайджана.

Кроме того, достигнута договоренность по демаркации и устранению напряженности на границе, другим важным вопросам. Основными темами обсуждения станут восстановление и создание транспортных коммуникаций, строительство железной и автомобильной дорог. Все это еще раз показывает, что новые реалии, сформированные Азербайджаном в регионе, признаются во всем мире, высоко ценится вклад нашей страны в мир, безопасность, экономическое развитие региона.

Одним из ключевых моментов является то, что в заявлении Шарля Мишеля не упоминаются термин "Нагорный Карабах" и Минская группа ОБСЕ. Похоже, что Минская группа давно стала ненужным институтом.

Европейский союз работает над созданием механизма прямых переговоров между Арменией и Азербайджаном. Если переговоры продолжатся в таком формате, стороны, несомненно, смогут лучше понять друг друга, и итоги будут положительными.

Хотел бы особо подчеркнуть, что Европейский союз вносит большой вклад в этот процесс, сохраняет свою непредвзятость и доверяет Азербайджану. ЕС признает лидерство Президента Ильхама Алиева в регионе. Конечно, важную роль здесь играют личные отношения Президента Совета ЕС Шарля Мишеля и Президента Ильхама Алиева, частые контакты. В целом проведенные в последние месяцы телефонные переговоры мировых лидеров, глав влиятельных стран с Президентом Ильхамом Алиевым являются показателем большого авторитета главы Азербайджанского государства", - подчеркнул Керимли.