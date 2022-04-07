Анкара предложила России и Украине продолжить переговоры в Турции

Россия и Украина поддерживают идею продолжения переговорного процесса в Турции, утверждает в четверг глава МИД республики Мевлют Чавушоглу по итогам встречи министров иностранных дел Североатлантического альянса в Брюсселе, проходившей 6 и 7 апреля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы предложили конфликтующими сторонам продолжить переговоры в Турции. Обе стороны в принципе поддерживают идею проведения переговоров в Турции", - сказал он.