https://news.day.az/politics/1451191.html Анкара предложила России и Украине продолжить переговоры в Турции - Чавушоглу
Анкара предложила России и Украине продолжить переговоры в Турции - Чавушоглу
Россия и Украина поддерживают идею продолжения переговорного процесса в Турции, утверждает в четверг глава МИД республики Мевлют Чавушоглу по итогам встречи министров иностранных дел Североатлантического альянса в Брюсселе, проходившей 6 и 7 апреля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы предложили конфликтующими сторонам продолжить переговоры в Турции. Обе стороны в принципе поддерживают идею проведения переговоров в Турции", - сказал он.
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