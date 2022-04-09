Выскочки-армяне достали и американцев

Автор: Мехти Ахмедзаде

В Глендейле вновь избрали мэром армянина. Член городского совета Глендейла, армянин Ардашес Касахян избран мэром этого американского города.

Как радостно пишут армянские СМИ, на посту градоначальника Касахян сменил Полу Дивайн.

Ну новость для армян, наверное, и радостная, ибо для них свойственно захватывать чужие города, а потом устраивать сепаратизм. Но что думают об этом местные американцы?

Они неоднократно жаловались на грубость, невоспитанность и своеволие армянского пришлого населения. Американцы захваченного армянами Глендейла утверждают, что армянская диаспора ведет себя так грубо и неотесанно, как если бы были в Армении. Если вбить в поисковик слова "армяне" и "Глендейл", выйдет множество доказательств того, как в городе царит армянское беззаконие - постоянные ограбления, квартирные кражи, погромы, перестрелки, отмывание денег, мошенничество, наркотрафик и другие преступления. Примечательно, что армяне Глендейла своими постоянными выходками надоедают не только местным жителям, но и создают проблемы друг для друга.

Напомним, что мэрами Глендейла в разное время были Вардан Карапетян, комиссар по делам диаспоры при правительстве Армении Заре Синанян и другие представители армянской диаспоры США, что говорит о том, что армяне окончательно прибрали к рукам американский город.

По официальным данным, в Глендейле живут более 65 000 армян, что составляет 31% населения города, однако неофициально число армян в Глендейле достигает 150 000, или свыше 78% городского населения. Так что, США вполне могут дать согласие на особый статус для Глендейла, в перспективе разрешив там создание очередного армянского государства.

Сегодня в Глендейле компактное армянское лобби, а завтра город могут просто взять и провозгласить еще одним "армянским государством". Так армяне поступали везде, где заселялись. Сперва живут, потом посредством махинаций, взяток и преступлений пробиваются в городские структуры, администрации, мэрии, начинается установка хачкаров, строительство армянских церквей, тотальная арменизация местной культуры путем фальсификаций, а затем, через несколько поколений, их дети, воспитанные в лучших традициях армянского национализма, начинают называть эти места "исконно армянскими".

Далеко не секрет, что армяне, прожив на какой-то территории определенное время, объявляют ее армянской землей. Так было не только на Южном Кавказе, но и в других регионах мира... Теперь эти процессы проходят в США. Американским властям непременно стоит обратить на это внимание, пока не поздно.