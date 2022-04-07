Брюссельская встреча: очередной дипломатический успех Азербайджана

6 апреля в Брюсселе состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По итогам трехсторонней встречи было сделано крайне важное заявление.

Как сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Рамиль Мамедов, итоги встречи дают основание говорить об успешном ходе переговоров, передает Day.Az.

"Думаю, что один из важнейших результатов для Азербайджана связан с предложениями из пяти пунктов, выдвинутыми официальным Баку в качестве базовых принципов переговоров. Продолжение переговоров на основе этих принципов еще раз подтверждает сильную позицию Азербайджана. Каждый из этих пяти пунктов полностью основан на общепринятых нормах и принципах международного права. Азербайджан - государство-победитель, многократно опережающее Армению по экономическим, военным возможностям, в то же время наша позиция полностью основывается на международном праве. Еще один важный момент заключается в значительном укреплении международной позиции Азербайджана. Стратегия внешней политики, определенная Президентом Ильхамом Алиевым, сделала нашу страну надежным партнером в мире, государством, проводящим открытую политику, ответственно подходящим к глобальным событиям, во многих случаях вносящим реальный вклад в решение проблем, стоящих перед миром", - сказал он.

Мамедов отметил, что важным результатом брюссельской встречи является то, что формируется новый механизм, предусматривающий прямые переговоры между Арменией и Азербайджаном. По его мнению, наличие доверия обеих сторон к Европейскому союзу является одним из ключевых факторов, способствующих успеху переговоров.

"Появление нового формата на переговорах также означает признание сторонами того, что прежние форматы не работают. Это можно понимать и как признание неэффективности 30-летней деятельности Минской группы ОБСЕ", - сказал он.

Как отмечает депутат, Азербайджан неоднократно заявлял, что Минская группа должна адаптировать свою повестку к новым реалиям, выступать с инициативами в соответствии с вызовами времени.

"Считаю, что эта встреча в Брюсселе важна еще и потому, что уже и международное сообщество подтверждает неэффективность формата Минской группы, хотя Азербайджан много лет озвучивал это с самых высоких трибун. Азербайджан добивается желаемого и в этом вопросе", - сказал он.

Мамедов добавил, что поручение министерствам иностранных дел обеих стран о начале подготовки мирного соглашения и решение о создании совместной комиссии по пограничным вопросам так же свидетельствуют о достаточной продуктивности встречи.

Как сказал Trend политический обозреватель Эльчин Мирзабейли, договоренности, достигнутые на встрече, проведенной в Брюсселе по инициативе президента Совета ЕС, являются результатом многочисленных встреч и телефонных переговоров между Президентом Ильхамом Алиевым и Шарлем Мишелем после 44-дневной войны.

"Переговоры, проведенные с президентом Евросоюза, посетившим Азербайджан с представительной делегацией в июле прошлого года, направленные на достижение устойчивого мира и безопасности в регионе, инициативная и объективная позиция Азербайджана в отношении будущего региона являются одними из основных факторов, обусловливающих непредвзятый подход ЕС к процессу",- сказал Мирзабейли.

Он отметил, что наиболее важным результатом трехсторонней встречи, несомненно, является то, что министрам иностранных дел обеих стран были даны поручения о начале подготовки мирного соглашения, что указывает на принятие условий официального Баку, состоящих из пяти базовых принципов.

"Неупоминание в заявлении выражения "Нагорный Карабах" и отсутствие ссылок на Минскую группу ОБСЕ и ее институт сопредседательства представляют собой безоговорочное принятие выражаемой в принципиальной и императивной форме позиции Азербайджана о завершении конфликта. А то, что министерствам иностранных дел Азербайджана и Армении были даны поручения касательно мирного соглашения, говорит о переходе от слов к делу", - сказал Мирзабейли.

Подчеркнув, что в итоговом заявлении президента Совета Евросоюза говорится о договоренности касательно создания совместной пограничной комиссии сторон, он отметил, что это имеет важное значение с точки зрения снятия напряженности на участке границы, предотвращения провокаций. Мирзабейли добавил, что также одним из моментов, демонстрирующим принятие состоящих из пяти пунктов предложений Азербайджана, является то, что на встрече стороны обсудили восстановление инфраструктуры коммуникаций, связи.

Он отметил, что выражение Евросоюзом своей поддержки Азербайджана в деятельности по разминированию освобожденных территорий, восстановительных работах, поиске пропавших без вести лиц имеет крайне важное значение. В том числе это может быть воспринято и как месседж Евросоюза международному сообществу - Азербайджан освободил свои земли от оккупации, страна-оккупант подвергла территории Азербайджана разрушениям. Политолог добавил, что брюссельская встреча вселяет большие надежды на интенсификацию мирного процесса, принятие практических шагов в направлении скорейшей реализации достигнутых договоренностей.