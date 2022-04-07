ОБСЕ приветствует встречу лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе

Председательство ОБСЕ приветствует встречу лидеров Азербайджана и Армении под эгидой президента Европейского Совета Шарля Мишеля и начало процесса возможного мирного соглашения.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации, размещенной в четверг на официальной странице председательства в Twitter.

В публикации также подчеркивается готовность организации оказать содействие во всех усилиях по обеспечению стабильной и мирной обстановки на Южном Кавказе.