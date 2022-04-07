https://news.day.az/politics/1451226.html ОБСЕ приветствует встречу лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе
ОБСЕ приветствует встречу лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе
Председательство ОБСЕ приветствует встречу лидеров Азербайджана и Армении под эгидой президента Европейского Совета Шарля Мишеля и начало процесса возможного мирного соглашения.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации, размещенной в четверг на официальной странице председательства в Twitter.
В публикации также подчеркивается готовность организации оказать содействие во всех усилиях по обеспечению стабильной и мирной обстановки на Южном Кавказе.
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