Резня, совершенная армянами в Агдабане

Армяне на всех этапах истории осуществляли политику геноцида против азербайджанского народа. Один из них был совершен 8 апреля 1992 года, почти за год до оккупации Кяльбаджара армянами, в селе Агдабан Кяльбаджарского района.

Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиндж Гусейнова сказала Trend, что степень жестокости, с которой было совершено это преступление, является еще одним доказательством вандализма, фашистской сущности армянских националистов, передает Day.Az.

"Резня в Агдабане является еще одним фактом политики геноцида, проводимой армянскими националистами против азербайджанского народа за последние 200 лет. Среди убитых в Агдабане были в том числе дети и старики. Заживо были сожжены восемь человек в возрасте 90-100 лет, двое детей младшего возраста и семь женщин, 12 человек получили тяжелые телесные повреждения, два человека пропали без вести. Люди подвергались нечеловеческим пыткам", - сказала она.

Гусейнова добавила, что армянский фашизм затронул как людей, так и природу, а также национально-культурное наследие Азербайджана. "На освобожденных от армянской оккупации территориях мы вновь становимся свидетелями армянского фашизма. Недавно найденные в селе Фаррух Ходжалинского района захоронения еще раз подтверждают это. Со времен первой Карабахской войны неизвестна судьба четырех тысяч наших соотечественников. Найденные на освобожденных территориях захоронения, вероятно, прояснят судьбу некоторых из них. Такие массовые захоронения уже обнаружены в селе Башлыбель Кяльбаджарского района, окрестностях города Шуша, вблизи села Эдилли Ходжавендского района, в Физули", - сказала депутат.

Она отметила, что в 44-дневной войне доблестная азербайджанская армия под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева отомстила за всех соотечественников, убитых армянами. В настоящее время основная цель состоит в том, чтобы международное сообщество дало правовую оценку преступлениям армян против человечества, и в этом направлении ведется большая работа.

Депутат Милли Меджлиса Джавид Османов сказал Trend, что геноцид в селе Агдабан является одним из преступлений, совершенных армянами против азербайджанского народа на разных этапах истории.

Он отметил, что среди мирных жителей, убитых армянами с особой жестокостью в Агдабане, были дети, женщины, старики. Затем геноцид мирного населения был совершен ими в Ходжалы и на других территориях Азербайджана.

"Массовые захоронения, обнаруживаемые на освобожденных от оккупации территориях, являются очередным доказательством преступлений армян. К сожалению, до сих пор на международном уровне не дана юридическая оценка этим кровавым преступлениям, однако Азербайджан проводит необходимую работу в этом направлении", - добавил депутат.

Османов отметил, что Азербайджан отомстил за убитых мирных людей. "В 44-дневной войне наша могучая армия отомстила за всех убитых, наши земли были освобождены от оккупации. Сейчас главная цель - добиться в международной плоскости правовой оценки преступлений армян против азербайджанского народа", - подчеркнул он.