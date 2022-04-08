Израильские компании всегда стремятся работать в Азербайджане, потому что есть доверие.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend находящийся с визитом в Баку сопредседатель израильско-азербайджанской совместной межправительственной комиссии, министр туризма Израиля Йоэль Развозов, передает Day.Az.

"Программа визита была очень насыщенной. Я представляю не только министерство туризма Израиля, но также являюсь сопредседателем межправительственной комиссии Израиль-Азербайджан. Вместе с сопредседателем с азербайджанской стороны - министром экономики Микаилом Джаббаровым мы проводим ряд встреч, в частности по вопросам увеличения товарооборота между двумя странами, а также по сотрудничеству в других сферах экономики. Проделана большая работа, но имеется огромный потенциал, поэтому мы прорабатываем дальнейшие шаги. Визит начался со встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Мы провели очень теплую встречу, обсудили ряд вопросов по продвижению обоих государств. Я также провел встречи с министром молодежи и спорта Фаридом Гайыбовым, министром оборонной промышленности Мадатом Гулиевым, главой ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Джахангиром Аскеровым. Все встречи были продуктивными", - сказал он.

Йоэль Развозов отметил, что подписаны два соглашения между израильскими компаниями и государственными ведомствами Азербайджана.

"Были подписаны документы с Государственной налоговой службой Азербайджана, а также с ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана". И это только начало, мы подпишем еще много соглашений", - сказал он.

Также Йоэль Развозов рассказал о подробностях переговоров с руководством AZAL.

"Мы договорились с главой AZAL по поводу увеличения количества авиарейсов компании летом с двух до пяти в неделю. Израильские компании также увеличат рейсы в Азербайджан. Наличие прямых авиарейсов способствует повышению уровня турпотока, тем самым развивая сотрудничество в сфере туризма и популярность стран. Увеличение количества авиарейсов всегда зависит от экономических факторов. Если в 2016 году Азербайджан посетили 10 тысяч туристов из Израиля, до периода начала пандемии COVID-19 эта цифра выросла почти до 50 тысяч, что говорит о том, что есть спрос на увеличение количества авиарейсов. Также наблюдается большой поток туристов из Азербайджана в Израиль. Я думаю, что есть потенциал для увеличения количества туристов в обоих направлениях в разы", - отметил министр.

По его словам, открытие в прошлом году Азербайджаном торгового и туристическое бюро в Израиле будет способствовать развитию бизнеса между двумя странами.

"Для меня была большая честь участвовать в открытии туристического бюро. Мы открывали офис с председателем Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуадом Нагиевым, который также проводит колоссальную работу. Офис находится в очень хорошем месте. В этом небольшом офисе можно увидеть многое касательно Азербайджана. Это бюро поможет привлечь туристов не только из Израиля, а также из других стран, так как в Тель-Авив приезжают туристов из всех стран мира", - сказал Йоэль Развозов.

Он отметил, что Азербайджан является интересным туристическим направлением для израильтян.

"В Азербайджане очень много достопримечательностей, я каждый раз узнаю здесь новые места. В Израиле тоже есть множество достопримечательностей, которые могут быть интересны для туристов из Азербайджана: Тель-Авив - город стартапов, который живет 24/7, Эйлат, Красное море, Средиземное море. Мы также развиваем и гастрономический, винный туризм, этнический туризм. Я думаю, израильтяне, в частности могут проявить интерес к зимнему туризму в Азербайджане. Азербайджан является интересным туристическим направлением для израильтян. Это замечательная страна - здесь девять типов климата, здесь есть все, что нужно израильскому туристу. После снятия ограничений, связанных с пандемией, мы открыли свои границы и ждем туристов из Азербайджана в нашей теплой стране. Я думаю, что и после увеличения количества рейсов они будут переполнены. Мы возлагаем большие надежды на сотрудничество в этом направлении. Туризм помогает развивать отношения на уровне народов", - добавил Йоэль Развозов.

Отметив, что в этом году Израиль и Азербайджан отмечают 30-летие установления дипломатических отношений, министр подчеркнул, что за это время была проделана колоссальная работа.

"Нам есть чем гордиться. За 30 лет проделана колоссальная работа и сегодня мы видим ее плоды. Но есть еще больший потенциал. Мы можем еще много чего сделать. Поэтому с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым мы обсуждаем создание надлежащей платформы для продвижения экономических отношений, чтобы обеспечить комфортное ведение бизнеса. Есть очень много отраслей, где мы можем развивать сотрудничество. Некоторые межправкомиссии номинальные, а есть те, которые действительно работают, функционируют. Заседания межправкомиссии Израиль-Азербайджан всегда заканчиваются конкретными результатами. Мы работаем над тем, чтобы создавать максимально благоприятные условия для бизнеса. Доверие между правительствами, народами является важным фактором для развития бизнеса. Израильские компании не боятся налаживать бизнес в Азербайджане. В бизнесе всегда существуют риски. Израильские компании всегда стремятся работать в Азербайджане, потому что есть доверие, имеются хорошие отношения", - добавил он.

Йоэль Развозов подчеркнул, что между Азербайджаном и Израилем существуют очень близкие отношения дружбы.

"Эти отношения носят стратегический характер. Израиль всегда признавал территориальную целостность Азербайджана и приветствует ее восстановление. Израильские компании готовы участвовать в развитии освобожденных территорий Азербайджана. Эта тема тоже в повестке моего визита. Из-за плотного графика я не успел побывать в Международном аэропорту Физули. Надеюсь, что в следующий раз я смогу посетить этот аэропорт. При наличии спроса израильские компании также проявят интерес к осуществлению рейсов в Международный аэропорт Физули. Израильские компании готовы участвовать в таких проектах на освобожденных территориях, как водоснабжение, строительство "умных" городов, а также в сфере энергетики. С налаживанием бизнеса также появится интерес к развитию здесь туризма. Я думаю, что это случится в ближайшем будущем", - сказал он.

Также министр дал высокую оценку уважительному отношению в Азербайджане к представителям живущих в стране различных народов.

"Еврейская община в Азербайджане всегда мирно сосуществовала с представителями других народов. В рамках визита я посетил две синагоги в Баку, и приятно удивлен уровнем толерантности руководства страны к религиям в Азербайджане, которая выражается, в частности, в поддержке азербайджанской еврейской общины. Для Израиля это очень ценно, и мы благодарны за это правительству Азербайджана", - сказал Йоэль Развозов.