Закир Гасанов проверил служебно-боевую деятельность в Кяльбаджаре и Лачине

Благодаря вниманию и заботе Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева продолжаются работы по улучшению социально-бытовых условий военнослужащих Азербайджанской Армии, несущих службу в высокогорных районах.

Об этом сообщили Day.Az в Минобороны Азербайджана.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства осмотрели ряд боевых позиций, дислоцированных в Кяльбаджарском и Лачинском районах государственной границы, поинтересовались социально-бытовыми условиями военнослужащих, проходящих здесь службу. Было отмечено, что созданы все условия для качественной организации и ведения боевого дежурства в ночное и дневное время. Наблюдательные пункты оснащены современным техническим оборудованием.

Встретившись с личным составом, генерал-полковник З.Гасанов поинтересовался их заботами и пожелал успехов в службе. Военнослужащие отметили, что с гордостью несут службу на государственной границе и выразили признательность за созданные условия, оказанное внимание и заботу.

Министр обороны поставил перед должностными лицами конкретные задачи по организации боевого дежурства и дальнейшему повышению боеспособности войск.

Затем министр осмотрел новые военные объекты в Кяльбаджарском и Лачинском районах. Было доложено, что в военной инфраструктуре, построенной с учетом современных требований, созданы все надлежащие условия для личного состава. Здания оснащены современным оборудованием, мебелью и инвентарем для обеспечения необходимых потребностей. Здесь имеется оружейная комната, казарма, столовая, кухня, медпункт, продовольственные и вещевые склады, банно-санитарный узел и генераторы, обеспечивающие бесперебойное электроснабжение территории.

Затем руководящий состав министерства поинтересовался условиями содержания, эксплуатации и качеством технического обслуживания техники в парке воинских частей.

Министру обороны, ознакомившемуся с условиями, созданными в пунктах технического обслуживания и ремонта, было доложено, что в пунктах, оснащенных современным оборудованием, созданы все условия для технического обслуживания боевой техники и автомобилей. В этих пунктах предусмотрено плановое сезонное обслуживание боевой техники и транспортных средств. Генерал-полковник З.Гасанов дал поручения по неукоснительному соблюдению личным составом правил безопасности во время работ в пунктах и по другим важным вопросам.

В заключение министр проверил ход строительства на нескольких военных объектах в Кяльбаджарском и Лачинском районах, дал соответствующие поручения и рекомендации по качественному ведению строительных работ.