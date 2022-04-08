Милли Меджлис проведет заседание в Шуше

Сегодня в Шуше состоится совместное заседание комитетов Милли Меджлиса (парламент) по правовой политике, государственному строительству и обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

Как передает Day.Az, в повестку заседания включены два вопроса.

Так, депутаты обсудят в Шуше законопроект "Об утверждении Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики, Правительством Турецкой Республики и Правительством Грузии по учениям спецподразделений "Кавказский орел" и законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики" и в закон "О валютном регулировании".